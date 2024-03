/VIDEO/ V mateřské škole v Rakvicích na Břeclavsku loni zavedli novou tradici. V měsíci březnu, který je známý jako měsíc knihy, se po obědě postupně ve všech třídách vystřídají babičky, dědečkové, ale i zástupci obce či školy. To proto, aby dětem předčítali svoje oblíbené pohádkové příběhy.

Projekt Rakvice čtou dětem v tamní mateřské škole. | Video: Deník/Iva Haghofer

Už dost! Hrnečku, dost! Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? V modré, žluté, zelené i růžové třídě rakvické mateřinky je povážlivý klid. Zatímco z některých se jen tiše ozývají nezaměnitelná slova tradičních českých příběhů, v jiných je cítit napětí. Už za chvíli totiž i sem dorazí některá z babiček, aby dychtivým uším přečetla další ze svých oblíbených pohádek.

Je totiž březen. Měsíc knih a příběhů. A v místní školce se poprvé loni rozhodli, že ho budou slavit, jak se patří. Totiž předčítáním. A ne ledajakým. V Rakvicích čtou totiž nejmenším skoro všichni. „Pan starosta, pan ředitel, zastupitelé, bývalé i současné učitelky ze školy i školky, babičky, dědečkové, ale třeba také zástupci místních firem, zubní lékařka nebo paní knihovnice. A příští rok zvažujeme, že oslovíme i vinaře,“ usmívá se vedoucí školy Michaela Urbánková.

Zájem je opravdu velký. A nejen ze strany malých posluchačů. „Loni jsme se báli, že nás všichni odmítnou. A nakonec to mělo takový ohlas, že máme plno. Někdy musíme čtenáře i přesouvat!“ zmiňuje zase učitelka Martina Rajjová, která má projekt Rakvice čtou dětem na starosti.

Nápad to byl původně spontánní. A jeho stěžejní myšlenkou byla propagace čtení. „Dětem čtení chybí. V posledních letech je to vidět na vývoji řeči. Opravdu jsou na tom školčata stále hůře. Čtení vnímáme jako chvilku, kdy se rodiče v tom každodenním shonu mohou zastavit, využít těsného kontaktu s dětmi, pobavit se s nimi a diskutovat. A ani to nemusí být před spaním. Stačí pár minut každý den,“ apeluje Urbánková.

V rakvické mateřince si připomínají měsíc knihy předčítáním. Zapojili se do něj třeba ředitel školy a školky Petr Florián nebo důchodkyně a bývalá učitelka Jiřina Herzánová.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Zmiňuje, že v rakvické školce, kam dochází necelých osmdesát dětí, je předčítání samozřejmostí už několik let. Pondělky, úterky a někdy i středy docházejí svým malým kamarádům číst třeťáci nebo čtvrťáci ze sousední základní školy. „To víte, že když přijde dospělák, je to něco jiného. Třeba pan ředitel, kterého znají jen od vidění, a který je pro ně takovou nedostižnou autoritou,“ přirovnává vedoucí školky.

Ředitel zařízení Petr Florián byl ostatně hned v pondělí jedním z předčítajících. „Vybral jsem si Chaloupku na vršku. Je to obecně známá krásná stará pohádka, navíc moc pěkně zfilmovaná. Taková tradiční pohádka k tradiční akci,“ ukazuje redaktorce Deníku.

Většina dětí ve třídě, kde četl, ho zvědavě pozorovala a visela mu na rtech. Usnuli jen někteří. „Myslím, že jsou děti vnímavější, když jim čte někdo, na koho nejsou tak zvyklé. Je to pro ně určitě vítaná změna,“ myslí si Florián.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podobný názor má i důchodkyně Jiřina Herzánová, která si do školky pro děti přinesla hned dvě knížky. „Měla jsem jich vybraných asi devět, nakonec jsem zvolila tyhle dvě. Všeobecně se dá říct, že se dětem líbí pohádky všechny. Vždycky záleží na tom, jak je člověk čte. Jsem moc ráda za takový nápad ze strany vedení školky. Dostávám se jaksi zpátky, jsem z toho šťastná. Děti se zapojují a to je moc dobře,“ usmívá se žena, která celý život strávila za katedrou jako učitelka.