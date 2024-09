Myslíme na vás! S úsměvy na tvářích a rukama zdviženýma nad hlavou se ve středu v podvečer po tréninku dojemně radovalo z papírové krabice plné vysbírané pomoci na pětadvacet fotbalistů z mladší a starší přípravky klubu SK Rakvice 1932.

Malí borci pod vedením Michaely Blažkové, funkcionářky klubu a trenérky mladší přípravky, dali dohromady velké množství trvanlivých cukrovinek, jež podle nich mají jediný cíl. Udělat radost stejně starým hráčům na Šumpersku v obci Ruda nad Moravou, kterou zpustošil vodní živel v podobě řeky Moravy.

„Vedení naší obce vyhlásilo sbírku. A mě napadlo, že se do ní s dětmi zapojíme tak nějak po svém. Jednou jsem velkou vodu zažila, to když přišla do domu mých rodičů. A vím, že to není nic příjemného. Všichni jsou teď ve stresu. Veškerá pomoc se soustředí jen na to nejnutnější a nejpodstatnější. Já ale myslím, že dětem pomůžeme více tím, když jim pošleme něco jiného, třeba sladkého,“ zdůvodnila pro Deník Blažková.

Pomoc směřují rakvičtí fotbalisté až k okamžiku, kdy se začnou jejich malí kamarádi z Rudy nad Moravou opět scházet a trénovat. „Když se vžiji do trenérů těchto dětí, byla bych nesmírně šťastná, kdyby si na moje svěřence někdo tímto způsobem vzpomněl a něco dobrého na zub jim poslal,“ usmívala se žena, která je zároveň i členkou rakvického zastupitelstva.

Hrůznou událost, jež postihla obyvatele obce na Šumpersku, s dětmi po středečním tréninku opatrně probírala. „Tahle kokina půjdou do obce Ruda nad Moravou, tam byly záplavy, určitě jste je všichni viděli v televizi. Mají tam zaplavené i fotbalové hřiště. A mají tam taková stejná mužstva jako jsou ta naše,“ popisovala zaujatým dětem trenérka mladší přípravky.

A pokračovala. „Víte, že jste byli vždycky rádi, když jste dostali kokina. Tak jim je pošleme, aby si taky mohli zamlsat, až se zase dají dohromady. Co vy na to?“ vyzývala svěřence k reakci Blažková.

Pětadvacítka borců v kopačkách jen přikyvovala. „Ano, pošleme! To je teda velký mlsání. Já chci taky takový velký mlsání!“ nahlížel do krabice jeden z nejmenších fotbalistů.

Sbírku dětí doplnili funkcionáři klubu o týmové podsedáky, nebo třeba i o klubovou šálu a vlajku. Nechyběl dokonce i osobní dopis. „Napsala jsem jim, že jsme si vědomi, že ta naše sladká pomoc není příliš velká. Ale že až se vzpamatují a začnou zase trénovat a hrát, tak si vzpomenou, že tady byl někdo, kdo na ně myslel, i když jim zrovna nebylo veselo,“ tlumočila obsah dopisu trenérka.

Trenéry, hráče a rodiče dětí z mladší a starší přípravky z Rudy nad Moravou dokonce Rakvičtí pozvali na návštěvu a k přátelskému utkání. „Samozřejmě až v době, kdy se situace uklidní a vše bude zase v pořádku. Aby věděli, kde vůbec ležíme, tak jsme jim napsali, že jsme obec z jihu Moravy, že se od nás nedaleko nachází Lednice s překrásným zámkem, Pálava a novomlýnské nádrže,“ vypíchla Blažková.

Krabice s velkou pomocí od malých fotbalistů putovala na Šumpersko ve čtvrtek brzy ráno společně s hasiči a dalšími věcmi, které lidé přinesli na místní obecní úřad. „Přejeme jim, aby se co nejdříve mohli zase vrátit do normálního života k věcem, které dělají rádi,“ podotkla dojatě organizátorka dětské sbírky.