V Rakvicích vznikne vinařské a informační centrum. Zprávu potvrdil tamní starosta Radek Průdek. Nacházet by se mělo na prostranství nedaleko bývalé cukrárny nad rakvickou sokolovnou.

Křižovatka nedaleko sokolovny, kde se v budoucnu bude nacházet turistické a vinařské informační centrum. | Foto: Deník / Iva Haghofer

„Jde o pozemek na strategickém a dobře přístupném místě. Uvažovali jsme, čemu by mohl sloužit. Protože k nám během celého roku jezdí množství turistů a my nemáme ani infocentrum, ani žádné vinařské centrum, napadlo nás, že by zde mohlo vyrůst právě něco takového," přiblížil Průdek.