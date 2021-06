Je jen otázkou času, kdy tady dojde k nehodě. A to už na řešení problému bude pozdě. Takovými slovy okomentoval řadu aut stojících za sebou přímo v křižovatce ulic Nová a Nádražní Rakvičan Jiří Smetana.

Ve Starovicích vyřešili problémy s parkováním zbudování parkovacích míst. Obyvatelé si za jedno parkovací místo zaplatí za rok pětistovku. Nebezpečné stání v křižovatce nově upravuje značka se zákazem zastavení. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Bydlí v horní části Nové ulice. Dennodenně s manželkou několikrát vyjíždějí z vedlejší na hlavní silnici, po které nyní navíc až do jedenáctého listopadu vede objízdná trasa kvůli opravám mostu na silnici 425. „Proudí tady množství aut, která by jinak od Hustopečí do Břeclavi a obráceně projížděla zcela mimo obec. Když chceme vjet do Nádražní ulice, kvůli autům zaparkovaným až v křižovatce téměř nic nevidíme. A když chce do Nové ulice z Hlavní odbočit jiné auto, není ani možné se jeden druhému vyhnout,“ rozčiloval se Smetana.