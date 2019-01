Břeclav - Klient koupil přes realitku byt. Byť zaplatil provizi, spoustu věcí prý vyřizoval sám, což mu vadí. Zástupkyně firmy se brání a oponuje.

Ilustrační záběr. | Foto: Foto: Crestyl

Roman Průša se rozhodl přestěhovat do bytu v Břeclavi. Netušil však, jaké ho čekají starosti. Jak říká, místo aby se za padesátitisícovou provizi starala realitní kancelář, která prodej zprostředkovala, musel nakonec sám strávit spoustu času ježděním a telefonáty, aby se vůbec nového bydlení dočkal. Za byt zaplatil v lednu a až koncem května byly hotové všechny náležitosti.

„Potřeboval jsem nahlásit nové trvalé bydliště. K tomu byl potřeba výpis z listu vlastnictví, ale ukázalo se, že chyběla smlouva s ověřenými podpisy. Všechny smlouvy jsme přitom u notáře ověřovali už loni v prosinci. Nakonec jsem zjistil, že je realitka ztratila,“ popsal Průša.

Musel proto vzít svou smlouvu s neověřenými podpisy, nechat uznat svůj podpis, zaplatit za to a smlouvu vrátit realitní makléřce. „Měla se postarat o notářské ověření podpisů manželů, od kterých jsem byt kupoval. To samozřejmě neudělala,“ pokračoval nespokojený klient.

Na katastrálním úřadu v Břeclavi dostal Průša kontakt na právníka, který s realitkou spolupracuje. „Slíbil mi, že dá smlouvu na katastrální úřad ještě ten den. Dal ji tam, ale jen tu mou, s ověřeným podpisem, která je sama o sobě k ničemu. Katastr potřeboval i ověřené podpisy prodávajících. Všichni účastníci řízení dostali výzvu, aby se dostavili znovu k ověření podpisů,“ popsal Průša složitý postup.

Zástupkyně realitní kanceláře Rehex Jana Hernychová jeho rozčílení chápe, ale zároveň upozorňuje: „Pan Průša musí také chápat nás. Kolegyni sdělil, že má hotovost a byt bude kupovat hotově. Pokud by se tak stalo, všechny papíry by byly daleko dřív vyřízené,“ argumentuje.

Průša podle ní po sepsání smlouvy sdělil, že bude koupi bytu řešit úvěrem. „Ten se mu protahoval, tudíž měl projevit spolupráci. Jsme schopní mu některé věci udělat, ale tyhle byly nestandardní, které souvisely s jeho úvěrem,“ podotkla makléřka.

Průša však mluví jinak. „To není pravda. Oběma ženám jsem řekl, že budu platit tak, že prodávám dům, z něj převádím hypotéku na byt a z peněz, které utržím, zaplatím byt?“ užasl nad takovou reakcí.

„Smlouva pro katastr nebyla ověřená, protože majitel bytu byl mimo republiku. Řekla jsem mu, že jestli chce, aby se proces urychlil, tak mu můžu smlouvu dát a může ji jít ověřit. Vše bylo časově trochu složitější, ale žádné pochybení z naší strany nebylo,“ poznamenala Hernychová.

Zkušenosti s podobnými případy má advokátka Edita Gybasová, která působí v Břeclavi. Dříve pracovala na plný úvazek pro realitní kancelář. Jak říká, realitní kancelář by neměla postupovat jinak proto, že se kupující místo platby v hotovosti rozhodl pro úvěr, jako v tomto případě. „Kolikrát se to měnilo za pět minut dvanáct. Zpocený klient třeba přišel se slovy: Nezlobte se, banka mi nedala peníze. Budu to muset řešit jinak. Realitka by pak měla rychle reagovat,“ popsala Gybasová.