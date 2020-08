Po zástupkyni ředitele Lucii Pražákové se rozhodla ze své funkce odstoupit i ředitelka Markéta Nedělová. „Ano, je to tak. Paní ředitelka odstoupila v srpnu ze své funkce k budoucímu datu 1. července 2021. Útoky na její osobu nepolevovaly, naopak, byly ještě intenzivnější. Rozhodla se tak proto, aby se situace vyřešila. Této dohody si vážím a oceňuji přístup paní ředitelky,“ sdělil starosta města Pavel Trojan.

Ředitelka Nedělová se Deníku Rovnost odmítla vyjádřit. „Nezlobte se, komentář k situaci ve škole, ani zdůvodnění mojí rezignace, nechci rozebírat. Je to záležitost, která se týká zřizovatele,“ zareagovala písemně.

Složení funkce až ke konci školního roku překvapilo opoziční zastupitelku za Valtičany 2018 Vendulu Balgovou. „Nelíbí se mi to. Nevím, proč by za takové situace měla paní ředitelka ve škole ještě rok setrvávat. Výběrové řízení se má konat v únoru. Ředitel, který ho vyhraje, pak bude půl roku čekat, než se ujme své funkce? Mně připadá, že zde někdo hraje o čas,“ podotkla.

Tělesné tresty, křik ve třídě a naschvály

Rodiče dětí upozornili vedení školy a města na tělesné tresty, křik ve třídě, nesoustředěnost dětí, naschvály, stoupající agresi mezi spolužáky, a především na údajné neřešení celé této situace, v hromadné stížnosti 10. prosince loňského roku. „Chtěla bych zdůraznit politickou odpovědnost současného vedení města za vzniklou situaci. Je to důsledek toho, že se dlouhodobě neřešilo, co se ve škole děje. To, že hodlají ředitelku nechat působit ve vedení další rok, zavání osobními zájmy,“ naznačila jedna z iniciátorek stížnosti Irena Ferčíková Konečná.

Jak připustila, obává se, aby bouřlivá atmosféra nepoznamenala především děti. „Učinila jsem preventivní opatření a svého budoucího prvňáka i třeťáka jsem vzala ze školy pryč. Měla bych strach. Neumím si představit, že by děti do školy chodily a na mě by se tam zatím dívali jako na strůjce revoluce. Navíc podle mě nebude úplně snadné pro děti pobývat v pracovním kolektivu, který je rozpolcený, a mám dělat takovou záslužnou činnost jako věnovat se rozvoji dětí,“ řekla Ferčíková Konečná.

Rada města podle vyjádření starosty zadala ředitelce Nedělové úkol přijmout taková opatření, která by komunikaci ve škole, mimo jiné i v části nespokojeného pedagogického sboru, zlepšila. „Radu o tom bude následně informovat,“ dodal Trojan.

Problémy ve valtické škole

- Někteří nespokojení rodiče žáků druhé A valtické základní školy upozornili vedení školy i města na problémy ve třídě anonymně 10. prosince loňského roku.

- Rodiče se obrátili i na Českou školní inspekci. Ta následně zhodnotila mimo jiné i stížnost na postup řešení problému ředitelkou za důvodnou.