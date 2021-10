Čas od času vyběhne do předsálí a usadí se na klín některé z dam ve volební komisi. „To máte ale krásnou asistentku!“ usmívá se žena důchodového věku krátce před tím, než vhodí dvě uzavřené obálky do přistavené volební urny.

V Drnholci mají totiž kromě klasických bílých také žluté. Pro místní referendum. Vkládají do nich lístek se zakřížkovanou odpovědí, zda souhlasí s tím, aby v katastru městyse vyrostly větrné elektrárny či nikoli.

Parkoviště u kulturního domu je krátce před třetí hodinou odpolední plné aut. Lidé korzují dovnitř a ven. „Jsem mile překvapen, je vidět, že občanům na Drnholci záleží a o svých věcech chtějí rozhodovat sami," okomentoval na místě pro Deník Rovnost starosta městyse Jan Ivičič.

Ani jedny volby dosud nevynechali ani manželé Palíkovi. Ty letošní jsou podle jejích slov ještě o něco důležitější. „Chodíme pravidelně vždycky. Hodláme se zúčastnit i referenda. Budeme pro. Řada lidí sice argumentuje, že jsou elektrárny velkým zásahem do krajiny, ale my se zase až tak nebojíme. Situované mají být šikovně,“ shodovali se.

Hned zčerstva zamířil k volební urně také Tibor Duda. „I my chodíme volit pravidelně. Bereme to vážně. Spíše než referendum nám přijdou důležitější volby do Poslanecké sněmovny, ale pochopitelně svůj názor na elektrárny do obálky také vhodíme. Ani my nejsme proti,“ prozradil.

Na prostranství před kulturním domem postávají hloučky lidí. Všichni se shodují, že letošní volební účast bude zřejmě hodně vysoká. „Jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne,“ pokyvoval starosta Ivičič.

Zda budou stát v okolí nejvyššího bodu drnholeckého katastru větrné elektrárny, se místní dozvědí již v sobotu odpoledne. Zatím se zde namísto vrtulí točí jen sukně malé princezny…