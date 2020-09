A už slaví první úspěchy. „Regulace vodě jednoznačně prospěla. I na začátku září je kvalitní a ve velmi dobrém stavu,“ pochvaloval si vedoucí správy Jiří Kmet.

Na kvalitě vody se podle něj podepsalo jak snížení počtu lidí na pouhých sto naráz, tak i počasí. „Oproti dřívějším letům nejsou taková vedra, navíc i něco napršelo. Vliv má určitě i omezení rybolovu,“ domnívá se Kmet.

K výraznému zhoršení kvality vody v lomu, jenž je přírodní památkou, v předchozích letech přispěly i davy lidí, kteří lom v letních měsících využívali ke zchlazení.

Lom letos provozuje Romana Ertlová. Za vstup do něj si lidé zaplatili stovku. „I já jsem se dříve do lomu chodíval koupat. Voda mnohdy až lepila. A to jsem chodívala plavat ráno, kdy v lomu téměř nikdo nebyl. Vrhla jsem se do jeho provozování i proto, abych lidem ukázala, jaký vliv má zacházení s vodou na její kvalitu. Dbala jsem na striktní dodržování pravidel a pořádku, zákaz kouření, užívání šetrných prostředků k opalování, kompostovací toalety a podobně. Mám radost, že se to podařilo. Tak pozitivní výsledek jsem nečekala,“ usmívala se.

Zda bude lom provozovat i příští rok, zatím Ertlová neví. „Opět se rozhodne ve veřejné soutěži. I kdybych to nebyla já, dohodli jsme se se správci oblasti, že z peněz, které se nám podařilo utržit, uspořádáme ekologicky zaměřenou výstavu na téma jak může člověk ovlivnit čistotu a kvalitu vody," nastínila provozovatelka.

I ona se domnívá, že za čistotou vody stojí řada faktorů. „Chladnější léto, regulace rybolovu, a především pak zákaz ryby krmit. Ono se to možná nezdá, ale takové zbytky od chleba dokáží vodu pěkně znečistit," poukázala Ertlová.

Po zavedení pravidel a stokorunového poplatku se podle ní změnila i skladba návštěvníků lomu. „Dříve sem chodívali spíše lidé pokuřovat, koupat psy, popíjet a posedávat. Nyní sem chodí za klidem, přírodou a krásným udržovaným okolím," srovnala provozovatelka lomu.

Zavedení přísnějších pravidel se podle správců oblasti podepsalo i na snížení dopravní zátěže v severní části Mikulova. „Přetížení je pryč. Lidé neucpávají ulice auty a nemíří houfně do lomu. Místním se určitě ulevilo," vyzdvihl Kmet.

Jeho slova potvrdila i Mikulovanka Eva Pfefferová. „Teď je to skvělé. Voda je úžasně čistá, i okolí. Mám kamaráda, který se sem chodil koupat pravidelně roky. A nikdy nebyl tak spokojený. Sice si člověk zaplatí, někdy vystojí řadu, ale stojí to za to. Někteří na začátku protestovali, paní provozovatelka si s nimi asi užila své. Časem si ale zvykli a myslím, že musejí všichni uznat, že rozdíl je vidět," je přesvědčená Pfefferová.