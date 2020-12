Nápad na stůl předložila radním komise pro místní rozvoj. „Přišla s tím předsedkyně komise a architektka Helena Straková. Upozornila především na vjezd do města, který na jednu stranu na kruhovém objezdu krášlí plastika hroznu, na druhé ale ruší množství reklam na okolních domech a plotech zahrad. Moc hezký pohled to doopravdy není,“ řekla starostka města Hana Potměšilová.

Radní mají nyní k dispozici souhrnný materiál s fotografiemi povedených i méně povedených poutačů. „Je nám jasné, že jde o běh na dlouhou trať, ale myslím si, že výsledek bude stát za to. Úkolu se teď chopí naše marketingové oddělení, které připraví na jaro i dotazník pro obyvatele, abychom znali i jejich názor,“ přiblížila starostka.

Město by šlo rádo směrem jednotného stylu. „Obdivovala jsem takový třeba v Litomyšli, kde se jim to skutečně povedlo skloubit dohromady. My jsme svým způsobem před časem již taky začali. A to tím, že jsme vybrali barevnost a styl při prezentaci města. Jde o zelenou s bílou v kombinaci s našimi mandlemi a srdcem,“ zmínila Potměšilová.

Jak podotkla, radnice chce na toto téma otevřít s podnikateli ve městě diskuzi. „Rozhodně na ně nechceme tlačit ani jim nic nakazovat, spíš ukázat a představit, že by to mohlo jít i jinak. Tedy jít za nimi s kladným a pozitivním přístupem,“ zdůraznila.

Něco podobného řešili před pár měsíci také Bořetičtí. „Naším cílem je sjednotit označení cílů v obci. Rádi bychom vytvořili jednotný informační systém cedulí, podle kterého se lidé budou orientovat. Půjde tedy o směrovky ke škole, na hřiště, ke kostelu či obecnímu úřadu,“ popsal starosta obce František Petrásek.

V Bořeticích s nápadem přišli zástupci tamní recesistické Spolkové republiky Kraví hora. „Nyní je vše v jednání, věříme, že se nám to podaří dokončit během příštího roku. Zároveň bychom byli i rádi, kdyby zmizely nevzhledné cedule umístěné na obecních pozemcích podél silnic. Protože jsou bez povolení, bude nutné je buď odstranit, nebo zlegalizovat,“ podotkl starosta.