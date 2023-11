Objekt je nyní využívaný z části. „Především tělocvična a některé kancelářské prostory. Loni jsme zde pak zřídili registrační point pro migraci . Nicméně objekt je v takovém stavu, v jakém je. Pokud už něco opravujeme, pak jen to nejnutnější. Jsme si vědomi potřeby rekonstrukce, ovšem je to především otázka peněz,“ zmínil Tržil.

Obvodní oddělení policie, dopravní inspektorát, oddělení pro služby, zbraně a bezpečnostní materiál, ale také kriminálka budou v Břeclavi možná už za pár let pod jednou střechou. Vyrůst zde má totiž komplex s kompletním zázemím pro všechny policejní složky. Jeho součástí bude nákladná rekonstrukce areálu bývalé Tyršovy školy na rohu ulic Národních hrdinů a Veslařská. Ta v současnosti z většiny slouží jako migrační point. Deníku to prozradil ředitel krajských policistů Leoš Tržil.

Nejprve si policisté nechali zpracovat studii technického stavu objektu. „Potvrdilo se, že je nutné s ním něco dělat. Jak fasády, tak i střecha jsou ve velmi špatném stavu. Spojili jsme se proto s břeclavskou radnicí a představili jim návrhy hned několika variant, které máme zpracované. Přibližujeme se k verzi, která ještě není zcela dokončená a dozná drobných úprav. Z větší části v ní vycházíme z požadavků města, aby zůstala škola v jakési formě zachovaná. To proto, že má významnou historickou hodnotu, přece jen je její nejstarší část první školou v Břeclavi,“ naznačil krajský policejní šéf.

Studie počítá s tím, že hlavní budova, která je viditelná z ulice Národních hrdinů, zůstane stát. Zbytek směrem do dvora včetně tělocvičny pak nejspíš půjde k zemi. Po opravách by vznikly prostory pro přízemní parkování, na ty by navazovala dvě patra budovy a podkroví. Součástí rekonstrukce celého areálu školy má být také zpřehlednění blízké křižovatky.

Kraj postaví Sanatorium Pálava i bez dotace. Brzy podepíše smlouvu s firmou

„Vzniknout by měl celý trakt, jehož součástí bude sídlo územního odboru a obvodního oddělení. To se aktuálně nachází asi o padesát metrů dál. Vyrostl by tak ucelený areál i s vyřešeným parkováním pro všechna vozidla,“ představil Tržil s tím, že sídlo nynějšího obvodního oddělení by pak krajské ředitelství prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nejspíše prodalo nebo směnilo.

Potřebu rekonstrukce areálu bývalé Tyršovy školy řeší policisté už asi tři roky. „Současná ekonomická situace nám moc do karet nehraje, ale chceme být připravení v případě, že by se objevil nějaký vhodný dotační titul. Když vezmu v úvahu, kolik desítek milionů nás stála nová dálniční oddělení v Podivíně nebo Chrlicích, tak se můj jen velmi hrubý odhad přestavby šplhá ke sto padesáti milionům,“ vypočítal krajský policejní ředitel.

Vedení města se se záměrem policistů ztotožňuje. „Po městě už dlouho kolují informace, že se areál má rekonstruovat. S policisty jsme v poslední době navázali velmi intenzivní vztahy a došla řeč i na toto téma. Vím, že jsou ve fázi ideových úvah. Ze strany města vzešel požadavek, aby stará Tyršova škola jako jedna z mála historických budov zůstala zachovaná. Jsem rád, že k tomu police přistupuje konstruktivně, a že nám přislíbila, že tomu i tak bude,“ okomentoval břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Aktuálně na Břeclavsku zaměstnává policie na dvě stě dvacet lidí. Jen v Břeclavi by pak pod jednou střechou mohla sedět zhruba sedmdesátka z nich. „V Břeclavi se pereme s nedostatkem prostor dlouhodobě. Už když jsem tady já začínal, tak jsme se skládali, jak jen to šlo. Konečně by tak vznikl ucelený areál. Myslím, že si to Břeclav zaslouží,“ podotkl Tržil.