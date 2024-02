Rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi začne později než v avizovaném květnu. Jeden z uchazečů napadl veřejnou zakázku u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stížnost byla odůvodněna tím, že město má na zhotovitele příliš přísné kvalifikační požadavky.

Oprava koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Stejnou námitku uchazeč podal také v samotném výběrovém řízení. „Město Břeclav zastupuje právní kancelář Havel & partners, která ji vyhodnotila jako nedůvodnou a námitce nebylo vyhověno,“ sdělila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Vedení města je přesvědčeno, že ve stejném duchu rozhodne i antimonopolní úřad. Učinit by tak měl do dvou měsíců, avšak složitější případy nebo specifické situace mohou tuto dobu prodloužit.

Radnice není podáním námitky překvapená. „Podání k úřadu jsme trochu čekali, a to vzhledem k velikosti zakázky. I proto jsme pro přípravu výběrového řízení najali renomovanou kancelář. Očekávám, že rozhodnutí by mohlo padnout do dvou měsíců od podání, v současné době doplňujeme úřadu podklady,“ uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška s tím, že požadavky na dodavatele byly stanoveny podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi je zakázkou v předpokládané hodnotě 553 milionů korun bez daně.