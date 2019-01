Mikulov – Všechno trvá až moc dlouho. Těmito slovy reagoval mikulovský starosta Rostislav Koštial na dotaz Deníku Rovnost, jak to vypadá s rekonstrukcí tamního Náměstí a Národního domu.

Mikulovské Náměstí. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Cílem je podle něj dát Náměstí konečně kompletně do pořádku. „Měli bychom mu dát takovou tvář, kterou by hrdě neslo dalších sto let. Loni jsme tam řešili dvě velké havárie a vynucené úpravy vodárenskou společností, což chod náměstí značně omezilo,“ nechal se slyšet Koštial.

Opravy se podle jeho slov velmi prodražily. „Přesně tomu jsme chtěli předejít. Měli jsme na toto téma již několik schůzek. Pokoušíme se najít nejvhodnější řešení,“ uvedl mikulovský starosta.

Podobná je situace i s Národním domem. Město jej sice od soukromého majitele odkoupilo už na jaře v roce 2017, dosud však s jeho rekonstrukcí nezačalo. „Momentálně jsme ve fázi příprav architektonického řešení. Zadání na kulturně-společenské centrum s velkokapacitním sálem a zázemím pro turistické informační centrum trvá,“ potvrdil Koštial s tím, že ve středu měl s nově navolenou komisí na toto téma první schůzku s architektem.