Oprav se dočká dalších pět krajských silnic a mostů. Vyjdou na 150 milionů

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Na opravu zhruba půldruhého kilometru dlouhého úseku silnice z Uherčic směrem na Podhradí nad Dyjí na Znojemsku čekají tamní obyvatelé asi pět let. Nyní mají naději, že se dočkají. Jihomoravští zastupitelé schválili spolufinancování rekonstrukce pěti silnic a mostů. Vedení jihomoravské Správy a údržby silnic na ně proto může zažádat o dotace z fondů Evropské unie.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Oprava silnice mezi Uherčicemi a Podhradím nad Dyjí má stát téměř pětadvacet milionů korun. Silničáři na ni zažádají o dotace z evropských fondů. „Čekáme také na rekonstrukci silnice mezi Uherčicemi a Vratěnínem, která je ještě v horším stavu. Jsme ale rádi za každý opravený kousek silnice,“ uvedla starostka Uherčic Vladimíra Pešková.



Na Znojemsku chtějí silničáři za téměř čtyřicet milionů korun opravit také necelé čtyři kilometry silnice mezi Lesnou a Milíčovicemi. „Oprava výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a plynulost dopravy,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Za dalších víc než čtyřicet milionů korun chtějí silničáři opravit most a navazující asi půlkilometrový úsek silnice v Rybníkách na Znojemsku. „Myslím si, že se v posledních letech stav silnic na Znojemsku zlepšil. Je dobře, že na ně silničáři shánějí peníze a opravují je,“ řekl David Těšík ze Znojma.



Nového víc než dva kilometry dlouhého povrchu vozovky se řidiči snad dočkají i mezi obcemi Terezín a Čejč na Hodonínsku. Na Brněnsku chtějí silničáři rekonstruovat most v Moravských Bránicích. „V havarijním stavu je už delší dobu. Věříme, že jej začnou opravovat letos nebo nejpozději příští rok,“ sdělil starosta Kamil Ferda.



Kdy přesně dělníci opravy zahájí, zatím není jasné. „Záleží, jestli dotace z Evropské unie získáme. Pokud ano, opravy musí být hotové do konce roku 2020,“ poznamenal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.