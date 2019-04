Velké Bílovice /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Za vínem putovalo ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku rekordní počet 6274 návštěvníků. Milovníci bílých, červených či růžových vín je mohli ochutnat ve čtyřiapadesáti sklepech a vinařstvích.

Víno a jižní Morava? To je láska. Těmito slovy vysvětluje Tomáš Postránecký z pražského Smíchova, proč v sobotu dorazil do Velkých Bílovic na Břeclavsku. Koná se tam již tradiční vinařská akce Ze sklepa do sklepa. Počtrnácté. „Mám to tady rád. Za ty roky, co sem jezdím, už mám přátele i mezi vinaři,“ říká Postránecký a ukazuje na lahev vína odrůdy Rulandské bílé, jeho nejoblíbenější.