Co bude s otcovým reliéfem trápí také syna malíře Jaroslava Blažka Michala. „Jako jeden ze tří dědiců autorských práv nedovoluji nikomu na reliéf sáhnout. O tom, že existují plány na nové nádraží, jsem se dozvěděl z doslechu. Nikdo se mnou v této věci nejednal. Obrátil jsem se na advokáta. Při záchraně reliéfu a potažmo i nádraží využiji veškeré zákonné možnosti a prostředky. Doufám, že se záměr bude přehodnocený a najde se přijatelné řešení případnou renovací,“ napsal sochař Michal Blažek s tím, že jeho podpis se jistě objeví i na chystané petici.

Plastika tvrdonického malíře Blažka umístěná v současné výpravní budově v Bystřici pod Hostýnem má být odborně snesena a uložena do depozitu ve Valašském Meziříčí. „Pokud nedojde k jiné dohodě s autorovými dědici, bude po rekonstrukci tamní výpravní budovy plastika znovu nainstalována ve Valašském Meziříčí,“ nastínil plány s dílem mluvčí Správy železnic.

Skupina dokonce podala podnět na ministerstvo kultury, aby vzácnou budovu, jejíž skleněná venkovní stěna jako by vypadla z oka stěně československého pavilonu na zmiňovaném Expu 1958, zařadilo na seznam technických památek České republiky. K tomu však nedojde. Ministerstvo kultury totiž výpravní budovu vlakového nádraží v Bystřici pod Hostýnem za kulturní památku neprohlásilo. „Z pohledu historie a typologie drážní architektury budova nepředstavuje na území České republiky tak významný doklad, který by mohl reprezentovat drážní stavitelství na seznamu státem chráněných kulturních památek. Prohlášení za kulturní památku nedoporučil Národní památkový ústav," uvedla na dotaz Deníku Rovnost Ivana Awwadová s tím, že rozhodnutí nabylo právní moci 15. září letošního roku.

