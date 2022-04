Zdroj: se svolením Mamuz Museum Mistelbach

Kruhovitý svatostánek s rákosovou střechou, který zvenčí působí jako čistě kamenná stavba, začal desetičlenný tým experimentálních archeologů stavět loni v květnu. Důležitou roli hrál každý detail.

Základem stavby je konstrukce z nosných dřevěných sloupů, kterou doplňuje na tehdejší dobu zcela nová technologie kamenného zdiva. Vnitřní stěny jsou omítnuté jílem a ozdobené barevnými nástěnnými malbami. „Do té doby byla architektura především dřevěná. Když se nám díky velmi pečlivému modernímu výzkumu podařilo odhalit, jak byla stavba vlastně konstruovaná, šlo o velikou senzaci. Tehdy jsme vůbec nepočítali s tím, že by se zde objevil ještě nějaký nový neznámý velkomoravský kostel,“ zavzpomínal Jiří Macháček, člen týmu archeologů z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří lokalitu na Pohansku zkoumají.

Rakouským experimentálním archeologům se podařilo zrekonstruovat také pravděpodobný původní vzhled vnitřních prostor kostela. Nechybí v nich dřevěný oltář, ale ani svíčky, pochodně či stojany na ně. I tyto artefakty jsou zhotovené podle skutečných nálezů z Pohanska nebo z nedalekých Mikulčic.

Těch, které by měly přímou souvislost s vybavením kostela, se však na Pohansku nenašlo mnoho. „Objevili jsme zlomky bronzového plechu, které mohly být přibité na dřevěných konstrukcích, a mohly sloužit jako schránka. V blízkosti kostela jsme našli i železné kování v podobě křížku či malý zvoneček. Ten mohl být využívaný při bohoslužbách. Stejně tak ale mohl patřit nějakému dítěti či zvířeti,“ zmínil Macháček.

Za mimořádný nález však považuje malou zuhelnatělou větvičku révy vinné. „Jde o naprosto unikátní nález na našem území, jehož dataci máme radiokarbonově potvrzenou. Vinnou révu jsme dosud měli pouze doloženou zrníčky. Díky tomuto nálezu je tak dost dobře možné, že byl celý kostel zvenčí porostlý právě vinnou révou,“ překvapil člen výzkumného týmu univerzity.

Na stavbu repliky kostela se chce jet podívat i vedení Břeclavi, které má v nejbližší době v plánu zmodernizovat a obnovit výstavní prostory zámečku na Pohansku. „Od počátku sledujeme, jak si se stavbou Rakušané vedou. Chtěli jsme tam vyrazit už loni na podzim, jenže proticovidová opatření vše zmařila. Věřím, že teď po rozvolnění to už vyjde. Jsem zvědavý,“ okomentoval starosta Svatopluk Pěček.

Podle archeologa Macháčka je škoda, že se musejí lidé vydat do Rakouska, aby viděli, jak vypadal velkomoravský kostel na Pohansku. „Mrzí mě, že město Břeclav nevěnuje této evropsky unikátní lokalitě více pozornosti a chová se k ní, bohužel, trošku macešsky,“ podotkl.

Důležité informace

- Stavba repliky raně středověkého velkomoravského kostela započala v květnu loňského roku. Dokončená byla v listopadu.

- Na zcela hotovou stavbu se lidé mohou do Asparn an der Zaya přijet podívat už od 19. března.

- Stavba tohoto svatostánku je v archeoskantzenu první z ansámblu raně středověkých budov, které tamní plánují postavit. Vyrůst má v budoucnu ještě jedno sídliště s obytnými a hospodářskými budovami. Odkazovat bude k období doby ledové.

- V archeoskanzenu Mamuz Museum v Asparn an der Zaya se snaží poutavým a interaktivním způsobem přiblížit návštěvníkům dějiny lidstva od pravěku až po raný středověk.

- Z jazykové bariéry nemusejí mít čeští turisté obavy. Pro návštěvníky výstav Mamuz Museum přímo v Mistelbachu je po předchozí telefonické domluvě možný výklad v češtině. V archeoskanzenu v nedalekém Asparn an der Zaya jsou zase pro návštěvníky přichystané informační brožury v češtině.

- Nejbližší větší akce se v archeoskanzenu uskuteční o víkendu 21. až 22. května. Půjde o historický festival věnovaný lovcům mamutů a Keltům a ponese název 40.000 BC: Mammutjäger, Kelten und Co.