Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Ve čtvrtek dopoledne to tady připomíná hemžení mravenců. Pobíhají tu desítky dětí, v rukou tisknou tužky a listy s tajenkou k vyřešení.

Svět bludišť v Drnholci



* Svět bludišť leží nedaleko rozhledny v Drnholci na Břeclavsku.

* Rozkládá se na téměř tříhektarovém pozemku, jehož součástí je kromě hradního, kukuřičného a habrového bludiště také levandulový a cihlový labyrint, dýňové pole či hrací zóna s interaktivními dřevěnými prvky. Do budoucna zvažuje čtveřice zakládajících kamarádů také zbudování karavanového stání.

* Svět bludišť společně vytvořili Tomáš Srnka, Miroslav Kratochvíla, Tomáš Herout a Vlastimil Tomaštík.

* Otevřeno mají o letních prázdninách každý den od desíti hodin dopoledne do šesti hodin do večera. Stejně dlouhá otevírací doba bude i na podzim. V provozu bude ovšem areál jen o víkendech.

* Do budoucna jsou v plánu i tematické dny nebo třeba večerní prohlídky.

Na více než deseti zastaveních si děti s rodiči otestují mozkové závity luštěním pětadvaceti hádanek a rébusů. Dozvědí se něco o historii vinařství a vinohradnictví na jihu Moravy a ozkouší si svoji šikovnost pomocí motorických herních prvků. „Nápad zbudovat bludiště měl kamarád Vlastimil Tomaštík už asi před pěti lety. Vhodný pozemek se nám ale podařilo sehnat až předloni. Bývával tady sad, ale už neudržovaný. Nejprve jsme museli vše vyčistit, vytrhat s pomocí bagrů, vyvézt a zorat. No a na jaře jsme začali,“ vypráví Miroslav Kratochvíla.

Spolupráce zafungovala na jedničku. „Kolega Tomaštík vymýšlel cesty a my jsme podle jeho nákresů vytvářeli pomocí tyček a provázků kružnice, obdélníky i čtverce. Docela to trvalo. Jakmile jsme je měli hotové od největšího po nejmenší, už jsme jen přepažovali chodby a pak sázeli rostliny. Habry, levanduli i kukuřici,“ popisuje ve zkratce Tomáš Herout.

Původně si parta kamarádů myslela, že se areálu budou věnovat ve volném čase, že půjde o takzvanou bokovku. Jenže… „Museli jsme vyřešit, jak sem vůbec přivést vodu a elektřinu, co se sociálním zařízením, jak udržet areál hezký a vyčištěný od plevele. Sice jsem vinař, ale péče o révu je úplně jiná než o kukuřici. Mysleli jsme, že půjdeme cestou bio, ovšem nevyšlo to a kukuřice letos moc nevyrostla. Uvidíme, jestli ji do budoucna nenahradíme třeba slunečnicí,“ zamýšlí se Kratochvíla.

Ke Světu bludišť se v tu chvílí blíží další návštěvníci.