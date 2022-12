Parta ukončuje úspěšný provoz. Po devíti letech. „Rozhodlo se o tom v podstatě ze dne na den. Majitel budovy nám asi před měsícem oznámil, že se zvyšuje cena za energie. Pětinásobně,“ popisuje na place číšnice Renata Jarcová.

Na start podnikání v gastronomii je vždycky dobrá doba, říká provozovatel bistra

Jak dodává, pokračování provozu s takovými náklady by pro ně byla ekonomická sebevražda. „Velkou část tržeb nám tvořil rozvoz poledních obědů pro okolní firmy. Zhruba sto padesát porcí denně. Museli jsme adekvátně zdražit cenu jídel. Asi o třicet korun na porci. Mnohé firmy už na to nepřistoupily,“ vysvětluje Jarcová.

V kuchyni šéfuje její manžel. Na posledním obědovém menu je třeba smažená vepřová krkovička s bramborovým salátem. Porce za sto padesát korun je obrovská. Výběr z jídel je široký. Lidé si dávají i dezerty. „Tak plno jsme tu neměli, ani nepamatuji,“ děkuje žena za podporu.

Na servisu stůl mladých mužů objednává šumivé víno. Místní vinaři přinášejí lidem láhve jako dárek. Noblesní číšník Michal Seffer si s každým potřásá rukama. „Dojalo nás to,“ říká.

Nebojí se riskovat. Otce a syna Charvátovy spojuje nejen láska ke gastronomii

Podpořit končící provozovatele přišel i místní obyvatel Jan. „Je to tragédie. Bylo poznat, že to nedělají čistě pro byznys, ale že je to baví. Úroveň gastronomie i obsluhy byla na tak malou obec skvělá. Sjížděli se sem za jídlem lidé z širokého okolí,“ komentoval. Slovy uznání a díků se to jen hemžilo také na sociálních sítích.

Vesnická parta se však nechce rozejít. Jsou to bojovníci. „Hledáme v regionu prostory pro nový provoz,“ shodují se.

Místo strávníků Ukrajinci

Hospody kvůli ekonomické situaci na přelomu roku začínají padat jako hrušky po celé České republice. Zvlášť na vesnicích a v menších městech. V Mnichově Hradišti severovýchodně od Prahy končí restaurace s hotelem U Hroznu. Budovu před pandemií koupilo město.

„Hotel, který včetně restaurace provozuje dlouholetý nájemce, už delší dobu utlumuje své služby a nyní se blíží i konec restaurace. Obě zařízení budou v provozu do konce roku a následně kvůli vysokým provozním nákladům činnost ukončí,“ informují zástupci radnice.

Restaurace Modré hory v jihomoravských Bořeticích. Patří k provozům, které musely na přelomu roku zavřít kvůli skokově vyšším nákladům za energie.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Objekt převezme do své správy město. Hotel již od března ubytovává ukrajinské uprchlíky. Jako krizové přístřeší má sloužit i nadále. Patnáct uprchlíků před válkou se tam přestěhuje z kapucínského kláštera. „Jedná se o dočasné nouzové ubytování, které má jasná pravidla a městu umožní pomoci potřebným,“ sděluje místostarosta Jan Mareš.

Rozdíl mezi městem a vesnicí

Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR restaurace a hospody teprve čeká nejhorší období. Po Silvestru. „Mnoho provozovatelů bojuje, přesto se přibližují konci. Teče do lodi. Až jedna pětina hospod podle mě stojí před tím rozhodnutím, že tady příští rok už nebudou,“ tvrdí.

Penziony na horách mají na Silvestra plno. Kvůli počasí ale hrozí odhlášky

Připomíná, že tržby v lednu a únoru v gastronomii bývají dlouhodobě velmi špatné. „Po Novém roce navíc hospodským přijdou faktury za energie, které také zabolí,“ zmiňuje.

Potvrdil však, že restaurace zažily dobrý podzim. Zejména ve městech. Uvádí však kacířský názor, že dle statistik je v Česku hospod na počet obyvatel stále hodně. „Máme nejlevnější pivo v Evropě. S růstem nákladů a nízkou marží budou mít nejtěžší časy takové ty klasické hospody na vesnicích,“ míní.