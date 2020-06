Silné deště uplynulých dní přispěly ke zhoršení stavu silnic na objízdné trase mezi Mikulovem a Brnem. Nejvíce se voda podepsala na vozovce u Dolních Dunajovic, kudy kvůli opravě mostu na silnici I/52 přes Novomlýnské nádrže u Pasohlávek na Brněnsku denně projíždějí stovky aut.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„V pondělí jsem jela do práce do Brna a úplně jsem se zděsila. Na konci Dunajovic voda podemlela kus silnice. O moc líp to nevypadalo ani v Brodě nad Dyjí, kde jsou zase hluboké díry. Silnice jsou na objízdné trase teď horší než na Ukrajině,“ okomentovala řidička Miriam Nová ze Sedlece.