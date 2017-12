Řidiči projedou Koněvovou ulicí až po dvaadvacátém lednu

Mikulov – Do jara se protáhne oprava problémové Koněvovy ulice v centru Mikulova. Důvodem je souhrn několika komplikací, mezi něž patří například propad vinného sklepa pod silnicí.

Omezení v ulici Koněvova.Foto: VLP / Beránková Aneta

„Problémy jsou do počátku. Jeden sklep se propadl ještě předtím, než jsme se pustili do práce. Silnice začíná právě na sklepních klenbách. Zvolili jsme proto co nejšetrnější výkopovou metodu,“ říkal starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Ulice je momentálně uzavřená. Řidiči místem projedou zřejmě až po dvaadvacátém lednu. Práce ale potrvají do jara.