Přísná bezpečnostní opatření provázela společná zasedání české a slovenské vlády na Břeclavsku. V minulých letech je hostily zámky v Lednici a Valticích. Premiérem Slovenska byl i tehdy Robert Fico, na něhož byl ve středu v Handlové spáchán atentát. Česko mělo v čele Bohuslava Sobotku.

Společné zasedání vlád České republiky a Slovenska hostily Valtice. Premiéři Sobotka a Fico se i se svými kabinety sešli na zámku. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

V souvislosti se střelbou na Roberta Fica nyní na přísná opatření zavzpomínali lednická kastelánka Ivana Holásková či valtický starosta Pavel Trojan.

Kastelánka Holásková připomněla, že v době návštěv čelních představitelů obou států byl zámek pro veřejnost zcela uzavřený. Nezbytnou podmínkou byly také seznamy všech lidí, kteří v areálu pracují.

„Pohybovat jsme se po tu dobu mohli jen omezeně a v určitých prostorách. Akce podobného typu je vždy velkým zásahem do chodu objektu a do provozu. Není to ale nic, co bychom nezvládali nebo co by bylo neúnosně náročné,“ vyprávěla Holásková.

Premiér Fico je po operaci. Jeho stav je velmi vážný, uvedla nemocnice

Podobně hovořil i bývalý starosta Valtic Pavel Trojan, který nejvyšší politickou reprezentaci Česka a Slovenska ve městě přivítal v roce 2015.

„Připravovali jsme se na to několik týdnů. Vlády se sešly na zámku. Některá jednání se pak konala přímo u nás na radnici. Vzpomínám si, že jsme tehdy v rámci bezpečnosti zapojovali i naše strážníky. To hlavní však měla na starosti bezpečnostní služba a odpovědné složky státních policistů,“ sdělil Trojan.

Premiéři Robert Fico a Bohuslav Sobotka při návštěvě Valtic v roce 2015

Společné zasedání vlád České republiky a Slovenska hostí Valtice. Premiéři Sobotka a Fico se i se svými kabinety sešli na zámku.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Bezpečnost členů vlády je podle policejního šéfa na jihu Moravy Leoše Tržila vždy především na bedrech ochranky. Policisté s ní spolupracují a starají se o pořádek v blízkém okolí.

„Bavíme-li se o zasedání vlád, pak jde o vůbec jedna z největších opatření v souvislosti se zajištěním ochrany osob, zejména těch zahraničních,“ podotkl šéf krajských policistů.

Způsoby zajištění ochrany se pak liší podle toho, zda se jedná venku či uvnitř. „Může jít o uzavření nějakého prostoru, kupříkladu části zahrady, o dohled v místě a zvýšenou hlídkovou činnost. O ochranu osob se v těchto případech ale výhradně stará jejich ochranná služba,“ zdůraznil Tržil.

O atentátu na Fica i předvolební kampani v ČR. Babiš byl hostem debaty

Zdroj: Deník

Hlavním tématem jednání Sobotkovy a Ficovy vlády byla v roce 2015 ve Valticích energetika a doprava. Dřívější starosta Trojan vzpomínal, že návštěva zhruba stočlenné delegace z obou zemí byla pro jihomoravské město skutečnou událostí.

„Každého ministra i předsedy vlády jsme uvítali zvlášť před zámkem. Každý přijel svým autem i s doprovodem. Z každé strany delegace šlo asi o padesát lidí. Nakonec jich tady mohla být rovná stovka. Byla to velká sláva, hrála hudba. K zámku vycházeli od Lázeňské ulice,“ zavzpomínal exstarosta Trojan.

Před zámkem politiky přivítal krojovaný pár chlebem a solí. Fico tehdy vyzdvihl česko-moravskou pohostinnost. „Jsem rád, že se toto zasedání koná v tomto nádherném kraji, jehož krásu Slováci objevili už dávno," složil tehdy kompliment.

O dva roky později pak společně Češi a Slováci jednali o evropských tématech, rozvoji železnic, vzájemné ochraně vzdušného prostoru nebo taky o tehdy chystané oslavě výročí sto let od vzniku Československa. Obě strany také řešily problém s takzvanou dvojí kvalitou potravin. „Je to vážný politický problém. Nechceme jíst a pít šmejdy, chceme stejnou kvalitu,“ prohlásil tehdy premiér Slovenska.

Bývalý starosta Trojan i kastelánka Holásková shodně vzpomínají na setkání s Ficem jako korektní, příjemné a rozhodně ne strnulé.

„S panem premiérem Ficem jsme byli představeni a pozdravili jsme se. Zámkem nám prošla spousta politiků a jednání s nimi byla vždy velmi korektní a milá. Úžasná byla i setkání s Ficovým protějškem Sobotkou. Je to člověk, který má k regionu velký vztah,“ nechala se slyšet kastelánka lednického zámku.

KOMENTÁŘ: Atentát na premiéra

O osobní vzpomínky na schůzku vládních reprezentací se podělil i bývalý valtický starosta Trojan. „S premiérem Ficem jsme si nic moc říci nemohli, ale s některými ministry jsem později jednal při neformálním setkání v Salonu vín,“ zmínil.

A pokračoval. „Pamatuji si také, že zrovna v den, kdy jsme je u nás ve Valticích uvítali, se na mezinárodní úrovni řešil migrační pakt. Podobně jako se o tom diskutuje teď, tak se tehdy řešily povinné kvóty. A vím, že to bylo velké téma. Tehdy se oba premiéři vyjádřili, že žádné nebudou,“ rozpomněl se Trojan.

Z Valtic si tehdy zástupci české a slovenské vlády odvezli jako dárek balíčky s výrobky z plodů z oskeruše. „Proč oskeruše? Protože je to strom rostoucí na moravskoslovenském pomezí. V balíčku byla oskerušovice nebo třeba i marmeláda,“ usmál se Trojan.