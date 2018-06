Rodák z Němčiček vyrábí z kůže originální kabelky a peněženky

Němčičky – Před pár lety hledal kvalitní koženou peněženku. Měl konkrétní představu a nedařilo se mu ji najít. Nakonec se ji rozhodl vyrobit sám. Lukáše Blahu z Němčiček na Břeclavsku zanedlouho oslovila kamarádka s prosbou o výrobu obalu na notebook. Od té doby se věnuje tvorbě originálních výrobků ze dřeva a kůže víc než pět let.

Ve své dílně začal postupně tvořit kabelky, obaly na mobily, peněženky až po šperky. „Chci vyrábět praktické věci, které jsou zároveň působivé a dlouho vydrží. Jeden zákazník mi i říkal, že ho na mých výrobcích štve, že tak dlouho vydrží pěkné a nemůže si tak koupit nový kus,“ prozrazuje třicetiletý muž.

Koníček se tedy stal hlavní pracovní náplní. Každý výrobek dělá dle požadavků zákazníka. „Nejzajímavější věc, kterou jsem dělal, bylo pouzdro na litografické potřeby, držák na pásek na vinohradnické nůžky nebo svatební fotoalbum,“ říká Blaha, který vystudoval Univerzitu Tomáše Bati v oboru prostorová tvorba.

Většina jeho práce je dělaná ručně. Třeba jen jehlou a nití. Každý výrobek je originál. „Zákazníci mají možnost vybrat si barvu kůže, šití i zvolit monogram či logo, které jim bude výrobek zdobit,“ vysvětluje Blaha.

Rodák z Němčiček používá různé druhy dřeva, ale hlavně meruňku, ořech a dub. „Snažím se tak využívat dřeviny, které nám jižní Morava nabízí. Kůži kupuji od místních výrobců. Mám radost, že je mohu podporovat,“ odhaluje Blaha.

Pokud se na nějakém výrobku vyskytne vada, nedělá mu žádný problém ji ihned opravit. „Za těch několik let, co šiji, se mi ještě nestalo, že by přišla reklamace. Vše vyrábím tak, aby to opravdu vydrželo na dlouhá léta,“ uzavírá Blaha.