Břeclav /ANKETA/ - Jako na houpačce se musejí cítit obyvatelé břeclavského azylového domu. Hrozilo jim, že od ledna, uprostřed zimy, budou na chodníku. Diecézní charita Brno totiž na podzim ohlásila ukončení služby. „Bohužel nejsme schopní zajistit další peníze pro pokrytí výdajů,“ zdůvodnil ředitel charity Oldřich Haičman.

Azylový dům. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Naději lidem bez domova přinesli zastupitelé Břeclavi. Rozhodli, že z azylového domu s třiceti lůžky udělají ubytovnu, jejíž provoz zaplatí město. Změnu vysvětlil místostarosta Jaroslav Válka tím, že získat papíry pro provoz sociální služby je dlouhodobá záležitost, na kterou již nebyl čas.



Ještě před koncem roku se zhruba pětadvacet klientů dozvědělo nemilou zprávu: musejí se do konce května příštího roku vystěhovat. „Budova je na spadnutí. Jde o starý likusový dům. Necháme objekt zbourat. O klienty se postaráme. Najdeme jim jiné bydlení podle jejich možností nebo místa v azylových domech v jiných městech,“ uvedl Válka.



K poslednímu květnu by tak měla zůstat ubytovna prázdná. Nejbližší azylové domy se nacházejí v Hodoníně, Znojmě či Brně.

Mezi tamními stěnami se píší různé příběhy. V likusáku žije například usměvavý důchodce, který po těžkém úrazu bez berlí neudělá ani krok. Ztratil domov. V nouzi před zhruba půl rokem našel útočiště v břeclavském azylovém domě. „Moje rodina se rozprchla někam po republice,“ svěřil se špatně pohyblivý muž, který si nepřál zveřejnit jméno.

Obavy o svůj další osud měla hned po první zprávě o konci azylového domu také důchodkyně, která kdysi žila dvacet let bez střechy nad hlavou. „Nevím kam jít, možná jedině pod most. Už mám podlomené zdraví,“ hlesla žena.



Do května příštího roku poslouží ubytovna výhradně současným klientům se smlouvou do konce prosince. Nyní je v azylovém domě asi pětadvacet lidí. „Do konce roku novým klientům ubytování stále nabízíme,“ zmínil ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš. Ubytovnu nepovažuje za nejlepší řešení.



Podle vyjádření zástupců charity však v celé brněnské diecézi chybí na azylové domy přibližně šest milionů korun. Zástupci Jihomoravského kraje odmítli potřebnou částku poskytnout. Mluvčí kraje Jiří Klement sdělil, že kraj se na jeho fungování podílí pěti procenty z celkové částky vyměřené pro sociální služby. Podle něj víc peněz dát ani nemůže. „Porušili bychom tím pravidla pro čerpání evropských dotací,“ upozornil.



Provozování sociálních služeb je podle Gajdoše stále zahlcenější neefektivními předpisy a pravidly. „Výsledkem je často rušení služeb,“ konstatoval.

