Drnholec – Zhruba před rokem začali v Drnholci budovat nový kulturní dům, nyní dostává novou střechu.

„Postupujeme skutečně rychle. Teď děláme střechu, vnitřní rozvody elektřiny, vzduchotechniku a topení. Doufáme, že by mohlo být hotovo do konce roku, ale uvidíme. Bude to místo s velkým shromažďovacím prostorem až pro čtyři stovky lidí. Čeká nás kolaudace a dovybavení domu inventářem,“ uvedl drnholecký starosta Jan Ivičič s tím, že stavbu za sedmasedmdesát milionů korun městys zaplatí ze svého.