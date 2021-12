Městská policie Brno. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Sláma

Pod vlivem marihuany pokousala prodavače nábytku

Zvídavost, marihuana a zákaz vstupu je nebezpečnou kombinací. Své o tom ví obsluha prodejny s nábytkem v brněnských Štýřicích. Prodavače tam pokousala pětatřicetiletá žena pod vlivem drogy.

Incident se odehrál poté, co vešla do dveří, na niž visel nápis hlásající pouze pro personál. „Tam ji přistihl zaměstnanec obchodu a přivolal strážníky. Ukázal jim drobný šrám na ruce, kam ho prý rozladěná žena kousla. Zákaznice to nepopírala a hlídce přiznala, že předtím užila marihuanu,“ popsala mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.