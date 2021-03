Víc přemýšlím o životě, říká ředitel dopravního podniku

Zdroj: Deník/Attila Racek

Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna

Poslední rok se na činnosti dopravního podniku odrazil výrazně. Lidí s námi jezdí strašně málo. To má jednak obrovský ekonomický dopad, ale i výrazný společenský, pandemie ovlivnila přemýšlení o poslání dopravního podniku a filozofii městské hromadné dopravy. Naše činnost je navázaná na lidi, na cestující, a když jezdíme s prázdnými vozy, tak to nedává žádný smysl. Někdy přemýšlím nad tím, jaký bude návrat do normálu, jestli se k nám cestující vrátí. Možná získají jiné návyky. Doufám, že hysterčím, ale až tato doba skončí, tohle všechno se bude zvažovat. Z osobního úhlu pohledu musím říct, že se člověk snaží být silný. Respektive, člověk musí být silný, zejména když se to od něj očekává jako od lídra firmy. Na druhou stranu, čím déle tato situace trvá, a čím víc je nejistá - vždyť už jsme si mysleli, že vidíme světlo na konci tunelu a pak přišly mutace nemoci - tak se musím přiznat, že i já se někdy v noci vzbudím a přemýšlím nad tím, co bude dál. Denně slyšíme výměny názorů, co s tím vším budeme dělat, místo abychom něco intenzivně dělali a snažili se tuto dobu překonat. Poslední rok tedy víc přemýšlím o životě. Ovšem všichni potřebujeme občas vypnout a soustředit se na něco jiného. Dříve jsem hodně jezdil s našimi vozy. Viděl jsem v tom nejen lepší poznání dění v podniku, ale i relax. Nyní se ale člověk musí víc chránit, protože kapitán by měl zůstat na palubě až do posledka. Na Vánoce jsem od manželky dostal stavebnici Lega, nádherný model auta. Když jsem se vyležel z Covidu, naštěstí doma a ne v nemocnici, ale musel jsem zůstat ještě doma v karanténě, tak jsem skládal tuto stavebnici. Hotový model mám nyní v práci a vždy, když se na něj podívám, je to pro mě známka trpělivosti. I takové skládání stavebnice může být jedna z variant, jak se udržet pohromadě.