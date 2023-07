Nazvali ji jednoduše. Rolowaná zmrzlina. A v čem je ta jejich tolik specifická? Zákazníci si totiž sami mohou určit, na kolik peněz si cení její chuti. „Naším záměrem bylo prodej zmrzliny zaměřit i tak nějak sociálně. Proto jsme se rozhodly, že lidé přispějí do kasičky tolik, kolik sami uznají za vhodné. Měly jsme tady pána, který vhodil dvě stovky. A potom dvě holčičky, které daly dohromady sotva pár drobných. Přijde mi fajn rozprostřít díky dobrovolnému příspěvku dostupnost zmrzliny ve společnosti všem,“ usmívá se sympatická mladá žena, jejíž rodina pochází z ukrajinského Chersonu.

Princip prodeje Rolowané zmrzliny je tedy v tom, že jeden kupující, který vloží do pokladničky větší částku, podpoří jiného, který tolik movitý není. „Dokud nebudeme ztrátoví, což zatím nejsme, tento systém měnit nebudeme. Věřím, že to fungovat může. Pochopitelně je podmínkou ocenit práci zaměstnankyň, které se tady po čtyřech hodinách střídají dvě, a zaplatit kvalitní suroviny,“ zdůrazňuje Wazi, která kdysi dokonce pracovala jako redaktorka v Deníku.

JAK JE TO S KASIČKOU: Dobrovolný příspěvek za zmrzlinu vkládají lidé v Hustopečích do kasičky, k níž se pojí zajímavý příběh. Jeho počátek je v ukrajinském Chersonu, odkud k Mariji Wazi doputovala. Kdysi jí ji darovala teta společně se svými šperky a náušnicemi. Pro Mariji tak bylo zcela symbolické a pochopitelné, že peníze za zmrzlinu budou lidé ukládat právě do této kasičky, která jí připomíná její ukrajinský původ.

Se strojem na výrobu rolované zmrzliny má zkušeností dost. Sama si ho totiž před dvěma lety pořídila domů. „Testovali jsme to všelijak s nejrůznějšími příchutěmi. Moje děti byly nadšené a přátelé, kteří k nám chodili, taky. Bydlíme na samotě a čím více lidí zmrzlinu ochutnávalo, tím více z nich nám říkalo, ať s ní vyrazíme do města. Neměla jsem ale čas ani prostor. Jak kvůli dětem, tak kvůli dobročinnému obchůdku Narana, který tady v Hustopečích provozujeme,“ vypráví šestatřicetiletá máma dvou malých dětí.

Osudným se v tomto směru stala jí i přístroji na výrobu zmrzliny válka na Ukrajině. „Hodně jsem se skamarádila s holkami, které bydlí tady v Pavučině. Jsou to maminka a dcera z Doněcké oblasti, konkrétně z Iziumu přímo při frontě. Obě mají děti, máma sedmiletého syna a její dvacetiletá dcera dvouletého. Chtěly si bezpodmínečně najít práci. A tak mě se začínajícím létem napadlo to hezky skloubit,“ popisuje Wazi.

Před necelými dvěma měsíci jí manžel postavil dřevěnou budku, která se stala zázemím nového unikátního projektu. „Obrovsky vstřícné k nám bylo vedení města, které nám dalo k dispozici místo v horní části náměstí přímo pod stromem v chládku. Rozložily jsme tady i deky, kde si mohou lidé za hezkého počasí posedět, odpočinout, popovídat si. Zkrátka se tak nějak zklidnit a zpomalit v tom každodenním shonu,“ říká autorka nápadu.

Rolovanou zmrzlinu, která je čerstvě připravovaná přímo před očima zákazníka takzvaně na míru, mohou lidé v Hustopečích ochutnat za hezkého počasí každý den od desíti hodin dopoledne do šesti do večera.

Na mrazící desce se připravuje podobně jako palačinka. Zatímco ta se ohřívá, smetana na rolovanou zmrzlinu se zmražuje. „Za poslední rok jsem slýchávala od lidí kolem, že není moc kam zajít na zmrzlinu, která by nebyla chemická a plná cukru. Pracujeme s čistou smetanou z farmy či kokosovou smetanou. Na smetanu si pak lidé mohou přidat cokoli, co mají rádi. Čerstvé ovoce či zavařeniny a osladit se dá třtinovým cukrem, medem nebo třeba rýžovým sirupem. Hotovo je během pár minut, ale pochopitelně to není tak rychlý proces přípravy jaký je třeba u zmrzliny točené,“ upozorňuje Wazi.

Jakmile smetana začíná zamrzávat, vytvoří se z ní velká placka, z níž se pak ostrým předmětem rolují ruličky. Doplnit je lze čerstvou mátou či rybízovou nebo třeba citronovou polevou. Poté už je zmrzlina připravená pro zákazníka. „Začínali jsme se třemi příchutěmi. Holky se totiž teprve zaučovaly, zvykaly si na nové místo a komunikaci v češtině. Přece jen to bylo docela náročné. Teď už máme chutí až dvanáct a každá z nich se dá volně kombinovat,“ ukazuje Hustopečanka.

Zatímco starší Lena přišla do Česka v březnu, mladší Tasia je tady teprve krátký čas. Obě dvě mají manžele a otce svých dětí v první linii v Bachmutu. „Situace se ale zhoršila, tak jsme se nakonec rozhodli, že přijedu za maminkou i já s malým synkem,“ zdůvodňuje Tasia.

Usměvavá energická dáma už zvládá první české fráze, ale protože se teprve učí, prosí všechny zákazníky o trpělivost a pochopení. „Moc jsem tady chtěla pracovat. Hledala jsem si na internetu, jak se vůbec rolovaná zmrzlina vyrábí. Baví mě to. Dokonce se to dobře dá skloubit i s péčí o synka, za což jsem ráda,“ pochvaluje si dvacetiletá žena.

Práce s lidmi se nebojí. Ostatně zkušenosti si přivezla už z Ukrajiny. „Už během studia ve škole jsem si přivydělávala v kiosku s rychlým občerstvením. Pracovala jsem i jako číšnice nebo animátorka volnočasových aktivit pro děti. Nestydím se tedy. Přinejhorším se domluvíme rukama nohama,“ usmívá se Tasia.