Břeclav – Dvojnásobný počet asistentů prevence kriminality mají ve srovnání s předchozími měsíci v Břeclavi. V ulicích okresního města jsou už čtyři. Strážníci, pod které kvartet pomocníků spadá, si pochvalují, že významně zjednodušují kontakty s romskou menšinou a upozorňují na vandalismus. Dohlíží také na ruch u škol.

Čtveřice asistentů prevence kriminality v Břeclavi. | Foto: David Mahovský

Asistenti pracující po dvojicích se zaměřují zejména na dvě části okresního města. „Máme s nimi velmi dobrou zkušenost. Všichni, kteří tuto práci dělali a dělají, se dlouhodobě osvědčili. Získali si respekt a důvěru většinové společnosti i mezi Romy. Jsou našimi velkými pomocníky," vyjádřil se pochvalně zástupce velitele břeclavských městských strážníků Zdeněk Novák.

Neocenitelné služby podle něj prokazují zejména v orientaci mezi rozvětvenými romskými rodinami. „Přesně ví, kdo kde je, s kým žije, kde ho najdeme následující dva týdny… Jejich náplní je také zabavení dětí, které tráví volný čas tím, že pobíhají po ulicích, což je mnohdy jádro problému," pokračoval Novák.

Náklady města: nula

Nejvíce práce mají břeclavští asistenti s porušováním veřejného pořádku. „Patří sem například popíjení na veřejných prostranstvích," sdělil nejzkušenější ze čtveřice Jaroslav Danihel.

Také on potvrdil, že bez romských pomocníků by byla orientace mezi členy této menšiny problematická. „Bylo by to určitě složitější než nyní," přikývl Danihel.

On i jeho tři kolegové jsou stejně jako strážníci zaměstnanci města. K pokrytí jejich mezd slouží peníze z Evropské unie a státního rozpočtu. „Náklady pro město jsou nulové. Pětaosmdesát procent hradí evropský program, zbytek státní rozpočet," upřesnila mluvčí břeclavské radnice Eliška Windová. Došlo tak ke změně. V minulosti se městská pokladna na platech podílela.

Projekty s asistenty prevence kriminality fungují od roku 2011. Ten současný vyprší za necelý rok a půl. Na jeho setrvání či případné prodloužení bude mít rozhodující slovo nové vedení města, které vzešlo z pondělního ustavujícího zastupitelstva. „V dobrých věcech a myšlenkách chceme pokračovat. Zatím se však konkrétně k tomuto tématu nemohu podrobněji vyjádřit," reagoval jeden z trojice nových místostarostů Zdeněk Urban (ČSSD).

Kde se pohybují?

Asistenti prevence kriminality Jaroslav Danihel a Jan Gabčo dohlíží na oblast ulic Riegerova, Na Zahradách, Krátká, Sovadinova, Jana Palacha, sady 28. října a Stromořadní. Druhá dvojice, Jiří David a Radek Danihel, působí v Poštorné a Charvátské Nové Vsi.