Napínavý příběh se šťastným koncem zažil rorýs, který uvízl v pondělí na fasádě základní školy v Mikulově na Břeclavsku. „ Opeřenec uvízl zavěšený na fasádě ve výšce šestnácti metrů. K záchraně jsme využili výškovou techniku. Po vyproštění mladý rorýs putoval do rukou pracovníka CHKO Pálava,“ sdělili hasiči na sociálních sítích.

Plné ruce práce měli hasiči v pondělí u základní školy v Mikulově. Do bezpečí pomohli rorýsovi. | Foto: HZS JMK

Záchrana rorýse není nijak výjimečná. Například před dvěma lety v Rousínově na Vyškovsku měl případ podobný scénář, jen ptáka zachránil obětavý zachránce, který nebyl mužem v hasičské uniformě.

Rorýsi často hnízdí na fasádách domů. „Rorýsi, kteří si vybrali jako svá hnízdiště pláště střech, se k hnízdům dostávají větracími otvory umístěnými pod samým okrajem střechy. Tyto otvory však bývají při zateplování zaslepeny mřížkou nebo izolací, hnízdiště jsou tak nenávratně ztracená. Někdy dojde i k zazdění živých mláďat, která pomalu hynou hladem,“ upozornili pracovníci České inspekce životního prostředí.

Velikost české populace rorýsů odborníci v roce 2000 odhadli na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však klesá, jak uvedla na svém webu Česká společnost ornitologická.

Jak rorýse poznáte? Je to drobnější tmavý pták, pro jehož siluetu jsou typická srpovitá křídla a lehce vidličkovitě vykrojený ocas. Prohání se v hejnech rychlým letem mezi domy a hlasitým veselým "krí" zpestřuje pozdní letní odpoledne. Biologie druhu je velmi zajímavá - prakticky veškerý čas tráví ve vzduchu, kde se živí, páří ba dokonce i spí. Za chladnějších dnů upadá do stavů strnulosti a vyletuje opět až s dalším teplým počasím. Každoročně odlétá přezimovat do jižní Afriky. Žije v párech a vrací se vždy na stejné hnízdo, které je proto potřeba chránit. Na fasádě po něm nezbývají pobytové stopy. Nepřenáší žádnou známou nemoc ani parazity na člověka. Mláďata na hnízdě jsou velmi tichá. Zdroj: cizp.cz