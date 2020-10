„Jedeme podle manuálu, jsme připravení. Vše máme nastaveno tak, že se nikdo nemusí obávat kvůli koronaviru k volbám přijít. Troufám si tvrdit, že riziko nákazy je zde rozhodně menší než například při běžném nákupu v obchodě,“ ubezpečil lanžhotský starosta Ladislav Straka.

Zároveň obyvatele kraje vyzval, aby k volbám do krajského zastupitelstva přišli. „Kraj by měl pracovat i pro nás. Je dobré mít na kraji lidi, kteří nám pomohou, které známe a na které se můžeme spolehnout. Přijďte k volbám, má to smysl,“ zdůraznil Straka.