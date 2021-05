/DOPIS UVNITŘ ČLÁNKU/ Lanžhotští odeslali otevřený dopis ministrovi zdravotnictví. Žádají v něm o zvážení nutnosti nošení roušek ve školách v době výuky, když měly děti negativní výsledek testu na koronavirus.

Iniciativa vzešla podle slov starosty města Ladislava Straky na základě debaty školy, radnice a rodičů. „Bavili jsme se o tom, hodně jsme toto téma probírali. Není v naší kompetenci rozhodnout o tom, aby děti roušky ve výuce mít nemusely. Ovšem cítili jsme potřebu sdělit ministerstvu, že by se touto otázkou mělo více zabývat. Vláda říká, jak jsou pro ni školy důležité. Ale formu, jak dětem návrat do ní ulehčit, už neřeší. Nerozumíme tomu, proč je možné v pracovním kolektivu po negativním testu nemít roušku, a ve škole to možné není,“ zdůvodnil Straka.