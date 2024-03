Úseky plné děr, často opakovaně zalepované vrstvami asfaltu, a nespokojení a vzteklí řidiči. Hned několik silnic je na Břeclavsku v havarijním stavu. Redakce Deníku společně s krajskými silničáři vytipovala místa, která se v letošním roce dočkají oprav. Kraj do nich hodlá investovat desítky milionů.

Jedním z prvních, který přijde na řadu, je most přes dálnici D2 u Moravského Žižkova. A to už v dubnu. Oprava by měla spolknout na osmnáct milionů korun, přičemž část peněz pokryje dotace. Most je ve špatném stavu, což prokázala i jeho diagnostika. Opravovat se bude jak mostní svršek, tak i přilehlý asi stotřicetimetrový úsek silnice.

„Jde o vzpěradlový rám o třech polích, kde nosnou konstrukci tvoří předpínané nosníky. Během rekonstrukce mostu odstraníme zábradlí, vybouráme římsy, odstraníme vozovku včetně přechodových částí mostu a přechodových desek, izolace mostu a vyrovnávací a podkladní vrstvy na nosné konstrukci,“ popsal Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.