Rozbor zemědělské inspekce: do burčáku přidávali prodejci vodu

Jižní Morava – Více než v předešlých letech. V loňské prodejní sezoně odhalili inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce pochybení u sedmi vzorků burčáku nebo částečně zkvašeného hroznového moštu.

Burčák. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Dalibor Krutiš

Celkem prověřili 458 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu. V jednapadesáti případech vedle kontroly provozovny a dokumentace přistoupili i k odběru vzorku pro analýzu v laboratoři. „V předchozí sezóně 2016 inspektoři odebrali k rozboru devětašedesát vzorků a nevyhověly jen čtyři z nich, o rok dříve prošlo laboratoří devětasedmdesát vzorků a požadavkům nevyhověly dva,“ uvedl Radoslav Pospíchal z tiskového oddělení inspekce.

Jedním z burčáků, které neprošly, byl i výrobek od vinaře Pavla Košuliče z Hustopečí na Břeclavsku. Inspektoři ho prověřovali v hustopečské provozovně Miroslava Ludvíka. Zjistili 25 procent přidané vody a 4,26 procenta etanolu z přidaného cukru. O tom, že burčák nevyhověl, Košulič zprvu nevěděl. „Volal jsem na inspekci a pochybení je na straně prodejce. Pan Ludvík dostane pokutu. Já s tím nemám nic společného, proto jsem o tom ani nevěděl,“ reagoval a tvrdil, že jeho vzorek neprošel kontrolou poprvé.

KDO NEVYHOVĚL

∙ provozovatel Miroslav Ludvík, Hustopeče; výrobce a dodavatel Pavel Košulič, Hustopeče – přidaná voda (25 %), etanol z přidaného cukru (4,26 %)

∙ Michal Procházka, Sulice; Kern, Březí u Mikulova – nedeklarovaný oxid siřičitý

∙ Marcel Křivánek, Praha; Vinařství Král, Krumvíř – nedeklarovaný oxid siřičitý

∙ Richard Tóth, Praha; Vojtěch Pazderka, Mikulov – geografický původ

∙ Radim Doležalík, Frenštát pod Radhoštěm; Karel Reichman, Velké Pavlovice – syntetické barvivo: azorubin



Inspektoři zjistili pochybení i u dalších vzorků původem z Břeclavska. Od Vinařství Kern z Březí, Vinařství Král z Krumvíře, Karla Reichmanna z Velkých Pavlovic a Vojtěcha Pazderky z Mikulova. „A to u následujících parametrů: přídavek vody, etanol z přidaného cukru, syntetická barviva: azorubin, tartrazin, patentní modř V, nedeklarovaný oxid siřičitý či neodpovídající geografický původ, tedy zneužití chráněného tradičního výrazu burčák,“ vyjmenoval Pospíchal.



Podle prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitraye je jakákoliv kontrola kvality a odhalování nekalosti příznivou zprávou. „Dlouhodobě bojujeme proti podvodníkům. Na druhou stranu sedm odhalených sice není dobře, ale není to zase tak tragické číslo,“ komentoval.



Slovo burčák se používá pouze pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů vinné révy sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce a prodejní sezóna je ohraničená obdobím od srpna do prosince. „Případné zneužití výrazu burčák se považuje za klamání spotřebitele a inspekce v takových případech přistupuje k zahájení správního řízení a uložení pokuty až do výše padesáti milionů korun,“ dodal Pospíchal.