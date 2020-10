Ve vedení měst na Břeclavsku už mají jasno, jak to bude s rozdělováním dotací po Vánocích. Krátit nic nebudeme, říkají

Dotace z měst:

Břeclav

- Radnice uvolní příští rok na podporu sportu, kultury a sociální oblasti 24,180 milionů korun. Žádat o podporu mohou spolky od 2. do 16. listopadu.



Hustopeče

- Vedení města počítá se stejnou částkou jako loni. Na dotacích rozdá 2,5 milionu.



Mikulov

- Výše dotace zůstane stejná jako loni. Na podporu informačního centra uvolní radnice 1,8 milionu korun. Do sportu, kultury a na individuální dotace poputuje shodně 1,1 milionu. Půl milionu vloží město do památkové péče a 668 tisíc do sociálních služeb.

„S vypětím všech sil jsme se rozhodli zachovat částku na stejné výši, na které byla i v loňském roce. Krátit tedy nakonec nic nebudeme. Předpokládáme, že na tyto peníze se již nebude sahat a doputují k těm, kteří je potřebují,“ sdělil místostarosta města Richard Zemánek.

Šetřit se na dotacích nebude. A to přesto, že se Břeclav stejně jako ostatní města potýká s výpadkem ve veřejných financích. „Spousta akcí, na které přispíváme, se letos vůbec neuskutečnila. Zpočátku jsme nevěděli, jak se k tomu postavit, nicméně nakonec jsme to s ekonomem vyhodnotili, a na základě predikčních čísel stanovili i rozpočet na příští rok,“ zdůvodnil Zemánek.

Podobně se k dotacím postavili i v Hustopečích. „O dotace se u nás žádá ve dvou kolech. Peníze z toho druhého jsme nevyčerpali. Zbylo nám ještě asi sto padesát tisíc korun, o které si budou moci spolky zažádat příští rok. Opět počítáme s tím, že uvolníme asi dva a půl milionu korun stejně, jako v minulém roce,“ vyčíslila starostka Hana Potměšilová.

V Břeclavi dokonce přibyl i nový dotační titul. Určený bude pro investice do sportovního prostředí. „Vyčlenili jsme na něj půl milionu. Dotace do sportu, kterou máme, totiž poryje jen náklady na provoz a činnost. Například práci trenérů, cestovné či rozhodčí. Ovšem pokrýt z ní nákladnější investice, jako například pořízení nových lodí pro úspěšné veslaře, již nelze. To jsou investice i za stovky tisíc korun. Máme představu, že bychom tuto částku mohli rozdělit i mezi více žadatelů, pokud by bylo třeba,“ představil Zemánek.

Břeclavští o dotacích rozhodují dříve, než bylo zvykem v minulých letech. „Tento rok jsme najeli na nový systém při žádání o dotace i při jeho následném vyhodnocování. Naší snahou je systém co nejvíce zpřehlednit a docílit toho, aby byl co nejspravedlivější," poznamenal místostarosta.

Zažádat o dotace si mohou břeclavské spolky od druhého do šestnáctého listopadu. „Ještě v listopadu by o jejich podpoře měla rozhodnout rada. Ta také schválí dotace do padesáti tisíc korun. O přidělení vyšších částek pak bude rozhodovat zastupitelstvo na svém posledním prosincovém zasedání. Jde nám o to, abychom do konce roku měli všechny žádosti vyřešené," přiblížil Zemánek.

Lidé tyto investice měst veskrze vítají. „Tenhle rok a hlavně ekonomická rozhodnutí vlády nám všem dost zavařili. Ovšem velcí hráči, tedy průmysl či bankovní sektor, se k penězům dostanou, zatímco sport, spolky a podobně jsou zcela závislé na penězích od státu. Pokud se bude primárně šetřit na nich, bude dál narůstat exodus z venkova do měst. Člověk není živ jen prací, takže za mě je to v pořádku,“ zareagoval například Martin Polášek z Hustopečí.

Především do sportu by pak investovala Břeclavanka Hana Svobodová. „Dle mého je dobře, ze města i nadále chtějí podporovat volnočasové aktivity. Co se týče Břeclavi, tak si myslím, ze v oblasti sportu má ještě co dohánět. Jezdíme po různých obcích a městech a někdy s úžasem sledujeme, jaké mají krásné multifunkční sportovní areály se zázemím. Jsou to areály či haly, které se dají využívat i pro kulturní akce, což mi přijde úžasné. V Břeclavi toto stále chybí. Kulturních akcí máme celkem dost, takže bych v tomto i nadále pokračovala, jsou to velmi hezké akce," nechala se slyšet žena.

Zuzana Šimčíková by spíše omezila investice do kultury. „Sport by určitě podporovat měli, hlavně u dětí. Co se týká kultury, tak tam už bych byla asi opatrnější. Je to blbé, ale bez toho se přece jen chvíli obejdeme. Raději by místo toho mohli investovat do podpory zdraví, což vlastně ten sport určitě je," zamyslela se.