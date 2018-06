Rozepře v Bořeticích: výstavbu satelitu komplikuje problém s kanalizací

Bořetice – Měla to být krásná nová čtvrť. Výstavbu v lokalitě Panské Bořetice ale investor zastavil. Kvůli neshodám s vedením obce. Už celé měsíce se tahanice vedou kolem podoby kanalizace. „Počítáme s místem pro osmaosmdesát rodinných domů. Předpokládaný termín dokončení v tuto chvíli nedokážeme přesně říct, neboť stále jednámes obcí,“ sdělila projektová manažerka firmy EVT Stavby Helena Antošová.

Úpravy pozemků se zadrhly na kanalizaci, kterou společnost dle dohody postavila jednotnou, tedy stoku pro odvádění splaškůi srážkové vody. Obec však nyní žádá o dotaci na oddělenou kanalizaci pro celé Bořetice. Ke stávající dešťové chce dobudovat splaškovou a postavit čističku.

Napojení jednotné kanalizace ze satelitu na novou obecní by tak ale bylo nemožné. „Obec má velký problém. Pokud konečně získá dotaci, nově vznikající čtvrť Panské se bude muset znovu rozkopat. Prodražilo by se to o miliony,“ tvrdí bývalý bořetický starosta Václav Surman.

Panské Bořetice

• V lokalitě mezi kolejemi a průmyslovou zónou má vyrůst 88 rodinných domů, budou čtyř typů.

• Ceny parcel jsou od 830 do 1400 korun/m².

• Bořetice zažádaly o dotaci na výstavbu kanalizace a čističky. Řeší napojení na čtvrť Panské.

Obě strany teď hájí své zájmy. „V době pořízení pozemků bylo v investičním záměru obce budovat na celém území obce jednotnou kanalizaci. Až když jsme měli rozpracovanou stavbu, obec nám zaslala informaci, že místo jednotné kanalizace bude budovat pouze kanalizaci splaškovou,“ popsala za dodavatele Antošová.

Bořetický starosta František Petrásek se brání tím, že obec musela záměr změnit. „Teď už není možné získat státní dotaci na výstavbu jednotné kanalizace. A bez dotace to nepůjde. V obecním rozpočtu nemáme peníze na tak nákladný projekt,“ vysvětlil starosta.

Podle Surmana vedení obce příliš dlouho čekalo s informováním dodavatele o změně. „Bylo to osm měsíců po schválení na zastupitelstvu,“ tvrdí muž.

Dosavadní jednání zástupců Bořetic, EVT Stavby a soukromého investora zájemcům o bydlení nepřinesla jistoty. V minulém týdnu zastupitelé odsouhlasili, aby firma dokončila výstavbu podle stávajícího stavebního rozhodnutí.

I přes komplikace je podle zástupců investora více než polovina parcel zarezervovaná. „Část míst chtějí dva developeři,“ řekl makléř Martin Ilčík z Prime Reality.