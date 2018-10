Rozhodnuto už před volbami. Hrstka „statečných“ kandiduje ve Vrbici a Jevišovce

Vrbice, Jevišovka – O výsledku komunálních voleb v Jevišovce bylo rozhodnuto dopředu. Lidé totiž mohou hlasovat pouze pro uskupení osmi nezávislých kandidátů na čele se stávající starostkou Boženou Bošiakovou (STAN). I proto byla ve vesnici po pátku nejnižší volební účast v Jihomoravském kraji. „Do devíti večer hlasovalo 14,7 procenta oprávněných voličů,“ sdělil mluvčí kraje Jiří Klement.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Michal Hrabal

Dramatický příběh jako z fantasy světa Pána prstenů se nepíše ani ve Vrbici. Ve vinařské obci s malebnými sklepy připomínajícími domečky hobitů totiž sestavili také pouze jednu kandidátku. Stejně jako před čtyřmi lety. „Už je v podstatě hotovo,“ shodovali se před víkendem místní.



Přesto si mnozí voliči k urnám našli cestu. „V pátek před osmou hodinou byla volební účast kolem dvaceti procent,“ spočítala předsedkyně volební komise Alena Machovská.





Ve Vrbici míří do devítičlenného obecního zastupitelstva devět lidí. Kandidátka je téměř totožná jako u minulých voleb.

Otevření volebních místností:

pátek 14.00 – 22.00

sobota 8.00 – 14.00

Podle Václava Hasíka staršího je smutné, že se víc místních nechce zapojit do komunální politiky. „Ať si pak nestěžují na dění v obci. To nemám rád. Mají možnost kandidovat,“ uvedl muž.



Nová jsou pouze dvě jména nezávislých kandidátů sdružení Za Vrbici ještě krásnější. Politické strany a hnutí ve Vrbici chybí. „Je to záhada, že nikdo nemá zájem. Asi jsou lidé spokojení, jak to u nás funguje, a nechtějí nic řešit,“ uvažuje třeba Lenka Machovská.





V roce 2014 klesla volební účast v obci oproti roku 2010, kdy lidé volili mezi dvěma kandidátkami, o polovinu. K urnám přišla jen necelá třetina oprávněných voličů.



Současný místostarosta Tomáš Bílek upozorňuje, že osamocená kandidátka není jednobarevná. „Jsou tam lidé různých názorů,“ zdůraznil.

Aktuální zpravodajství z celého volebního víkendu vám bude přinášet početný tým Deníku Rovnost. Podívejte se na jeho členy:

Ten před čtyřmi lety „dotáhl“ obec k vítězství v soutěži Vesnice roku 2014 Jihomoravského kraje. Po dvou letech ho ale zlákal byznys a post přenechal stávajícímu prvnímu muži radnice Františku Poláškovi.



Za lídrem je nyní Bílek dvojkou na kandidátce. „Jak to bude po volbách, nechám otevřené. Politikařit ale nebudeme,“ reagoval místostarosta na dotaz redakce Deníku Rovnost, zda nemá zájem znovu stanout v čele vesnice s více než tisícovkou obyvatel.





O vedení radnice již rozhodnou zvolení zastupitelé, voliči mohou pouze vyjádřit sympatie konkrétnímu kandidátovi křížkováním. Před čtyřmi lety ale viditelnou podporu nezískal nikdo.

Nejlepší volební zpravodajství z vašeho okresu, kompletní výsledky všech obcí, vizitky zastupitelů okresního města, analýzy možných koalic. To vše nejpodrobněji a nejkvalitněji v pondělním vydání Deníku Rovnost.