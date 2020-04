Bylo to odvolání nečekané?

Částečně, ale tušil jsem to. Komunální volby v roce 2018 skončily velice těsně v poměru osmi ku sedmi. Koalice osmi zastupitelů se ukázala být křehká. Ne všichni z nich byli týmovými hráči. Postupem času přestala fungovat úplně.

Arogance a povýšenost

Mnozí upozorňovali na vaše neshody s místostarostkou Lenkou Hrabalovou…

Paní místostarostka nespatřovala rozdíl mezi postem starosty a místostarosty. Zdůrazňovala, že je to stejná úroveň a svévolně přebírala jeho kompetence. Když si k tomu představíte arogantní jednání a povýšenost bez jakékoliv snahy o vstřícnou komunikaci, vznikaly zákonitě rozepře, neshody a obviňování.

Šlo o první pokus o vaše odvolání?

Ne, něco podobného se chystalo už při posledním loňském zastupitelstvu v prosinci. Byl jsem tam postavený do situace, kdy jsem netušil, co se chystá. Zastupitel Miroslav Kovács odvolání navrhl jako dodatečný bod jednání. Dopředu jsem se připravit nemohl. Tehdy to ovšem ještě nedopadlo.

Až nyní v dubnu.

Ano, byli jsme nucení zasedání kvůli nouzovému stavu z března přesunout na duben. Svolal jsem zastupitele na veřejné zasedání, seděli jsme venku, v rouškách. Opět došlo na návrh doplnění programu zasedání o dodatečný bod, který nebyl zveřejněn v pozvánce a v programu jednání zastupitelstva. Opozice se spojila se třemi zastupiteli z koalice. Dohodli se dopředu, dali tak dohromady deset hlasů s tím, že jde o rekonstrukci rady. Byl jsem odvolán já a dva radní – Dušan Kopřiva a Petr Holec.

Jak jste rozhodnutí vzal?

Kdo jde do politiky, musí s něčím takovým počítat. Já jsem do ní šel proto, abych obci něco přinesl ze svých zkušeností, o kterých jsem přesvědčený, že jsem je za šedesát let života nasbíral. Troufám si tvrdit, že se mi něco podařilo, že je to hmatatelné. Novému panu starostovi jsem předal velmi slušně naplněnou obecní kasu. Ani v tomto směru nemůže nikdo nic říct. Poděkoval jsem a skončil. Osobně si nemyslím, že byl důvod mě odvolávat, protože Obecní úřad fungoval skvěle, dařilo se nám získávat dotační prostředky a realizovat rozpracované i nové stavby. Odvolání starosty by mělo být posledním možným způsobem řešení a důvody pro odvolání by měly být zásadní.

Zůstanete v zastupitelstvu?

Ne, položil jsem všechny mandáty v obci. Spolu se mnou zastupitelstvo opustil i Petr Holec. Neumím si představit v takovém prostředí dál být a fungovat. Jsem zvyklý jednat na rovinu, pochválit i kritizovat a současně respektovat názor někoho jiného. Vždy jsem se snažil být starostou, na kterého se občané mohou spolehnout a s důvěrou obrátit. Prostě chovat se lidsky.

Zaskočila mě touha po moci některých lidí

Je něco, co vás při práci ve vedení obce překvapilo?

Lidská nekorektnost a touha po moci. To mě zaskočilo. A také načasování mého odvolání do doby, kdy se naše obec nachází v nelehké situaci. Jednak přes naši obec vede objízdná trasa ve směru Mikulov-Brno, která přináší spoustu problémů našim občanům, dále probíhající jednání ohledně dálnice, při kterých je postoj naší obce nyní kladný. Mým odvoláním je mně znemožněno vést jednání o náhradu škody, která vznikla obci v souvislosti s výsadbou zeleně v extravilánu obce. Na tento projekt čerpala obec v roce 2015 dotace, realizace dopadla špatně a hrozí vratka poskytnutých finančních prostředků, nebo rekonstrukce celého díla a obec musí podle platné legislativy hledat viníka. Nyní budu z povzdálí sledovat, jak celá kauza dopadne.

Kdy jste vlastně s komunální politikou začal?

Kandidátku jsme založili v roce 2006.

Ve vedení obce jste ale už byl i dříve, před tímto volebním obdobím, je to tak?

Ano, byl jsem místostarostou. V dubnu 2016 mě tehdejší, a vlastně už i nynější, starosta Josef Hasník nechal odvolat. Už jsem tedy tak nějak zvyklý (úsměv). Poprvé jsem z toho byl hodně špatný, v prosinci loňského roku jsem si říkal, už je to tu zase a opět se mě potřebuje někdo zbavit. A teď jsem se spíš pousmál. Pochopitelně to ale není nic příjemného, to přiznávám. Nejsem ale na funkci starosty závislý ani emočně, ani finančně, takže to tragicky neberu.

Čemu se budete věnovat nyní?

Profesí jsem stolař. Dlouho jsem měl firmu v Brně, nyní ji mám v Dolních Dunajovicích. Do důchodu se tedy budu bavit tím, co dělám rád a bude víc času i na zábavu. Zahraji si kulečník, zajdu si na ryby. Zkrátka si vyčistím hlavu a budu žít poklidným životem.

Budete znovu kandidovat do zastupitelstva?

Ne, to je pro mě uzavřená záležitost. Vše zlé je k něčemu dobré. Neprohrál jsem, odcházím s čistým štítem i stolem. Získal jsem spoustu nových zkušeností a poznal blíže více obyvatel naší vesnice. Jsou to vesměs příjemní lidé, kterých si vážím a děkuji jim za podporu a přízeň.