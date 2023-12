Nové koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů i moderními a úspornými technologiemi. Ty mají zajistit areálu částečnou energetickou soběstačnost. Novinkou má být rekreační bazén, vnitřní tobogan nebo třeba wellness. Stavba má trvat maximálně dva roky. Do bazénů se plavci mají vrátit nejpozději v květnu 2026. „ Rekonstrukce je v plánu mezi 1. zářím příštího roku a 1. červnem 2025. Břeclavané se nemusejí obávat, že by o letní koupání přišli. Dělníci budou totiž pracovat mezi sezonami,“ podotkla mluvčí města Ivana Solaříková.

Největší schválenou investicí je rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu . Vyjít má Břeclavské na něco kolem půl miliardy korun. Obě místa dosluhují. Koupaliště stojí od šedesátých let minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která je již na hraně životnosti. Krytý bazén v Břeclavi funguje od roku 1994 a doplácí především na velkou energetickou náročnost. „Výsledkem investice bude kompletní rekonstrukce obou městských plováren – venkovní i vnitřní,“ představil místostarosta města Jakub Matuška.

Ne všichni zastupitelé pro rozpočet zvedli ruku. Proti byl například Vít Jonáš z opoziční ODS. „Rozpočet prošel těsnou většinou jediného hlasu. Svědčí to tom, že ne všichni z nás jsou z tak megalomanského projektu, jako je rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště, nadšení. Domníváme se, že je zbytečné, abychom si hráli na aqualand s vnitřním barem a vnitřními tobogany. Rekonstrukce obou zařízení je pochopitelně nutná, nejsme proti, ale mohla být postupná, skromnější, a občané by byli i tak spokojení,“ okomentoval pro Deník Jonáš.

Podobně hovořila i Olga Kelemenová, opoziční zastupitelka za Pro Region. Ani ona pro rozpočet ruku nezvedla. Zdržela se. „Rozpočet prošel s odřenýma ušima. Na začátku roku jsem byla pro úvěr na rekonstrukci, vedení města totiž přislíbilo, že předloží, jaké se podařilo najít fondy, z nichž budeme splácet. Ty ale dodneška nejsou a pánové nevědí, z čeho budeme úvěr splácet. Jako podnikatelka bych si něco podobného nikdy nemohla dovolit. Z jejich strany jde stále o nějaké možná, třeba a pokud. Možná bychom mohli mít z hazardu patnáct milionů, z dalšího radaru možná deset milionů? Stále jsme na vodě. Komu se bude chtít usilovat o vedení města v příštích volbách, když za sebou necháme takový dluh?“ kroutila hlavou Kelemenová.

Další výraznou položkou v rozpočtu je nedávno odstartovaná další část rekonstrukce domova důchodců. Pavilon A má být hotový do konce příštího roku. Stát bude sto šestnáct milionů korun. Radnice počítá také s obnovou havarijního stavu školního hřiště při Základní škole Na Valtické. Vloží do ní něco kolem padesáti milionů korun. Rekonstrukce má být hotová koncem září příštího roku. „Všechny tyto tři projekty jsou financované úvěrem,“ poznamenala mluvčí.

Okolo sto milionů korun by měla stát výstavba městských a sociálních bytů na místě bývalé policejní ubytovny v ulici U Splavu. Osmadvacet bytových jednotek pro důchodce, mladé rodiny či lidi s hendikepem však vyroste pouze za předpokladu, že se městu podaří získat dotaci. „Ta by měla pokrýt zhruba polovinu částky,“ zmínil místostarosta.

Začátkem roku hodlají Břeclavští zažádat i o dotaci na rekonstrukci přednádraží. To by mělo spolknout na osmdesát milionů korun. „Dotace by měla pokrýt zhruba třiapadesát milionů,“ doplnil Matuška s tím, že v plánu je také další etapa výstavby cyklostezky Včelínek, příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů, další etapa obnovy veřejného osvětlení ve městě nebo instalace varovného systému ochrany obyvatelstva.

Řada těchto projektů mohla být podle zastupitelky Kelemenové již dávno hotová. „Na mnohé z nich, jako například na hřiště Na Valtické, jsme měli nejen stavební povolení, ale i připravené peníze. Bavíme se o době zhruba před rokem a půl. Jenže chlapci asi neměli čas, takže to odložili. Dneska je rekonstrukce vyčíslená ne na padesát, ale pětašedesát milionů. A čerpat se budou z toho šíleně vysokého úvěru,“ uvedla s tím, že pohnout se mohlo již dříve jak s přednádražím, tak i se seniorským bydlením.

Zastupitel Jonáš má obavy, aby vůbec městu na důležité investice v příštích letech zbyly peníze. Jak on, tak i zastupitelka Kelemenová, totiž poukázal na fakt, že radnice stále ještě nemá obsazené místo hlavního ekonoma. „Úvěr ve výši tři čtvrtě miliardy nám moc jistoty do budoucna nedává. Tabulky sice vyšly, ale problém vidím v tom, že město stále postrádá vedoucího ekonomického úseku. Kompetentní člověk, který tady byl, odešel. Na vyskakování nám určitě nebude. A je to škoda, protože obce a města jsou na tom v porovnáním s tím, jak si vede stát, vcelku dobře,“ poznamenal.

Nedostatek peněz by podle něj mohl mít vliv třeba na dokončení parkovacího domu, rekonstrukci přednádraží, vybudování inženýrských sítí v areálu bývalého cukrovaru či na rekonstrukci zámku. „Chybět by ale mohlo třeba i na běžné věci jako jsou chodníky či světla,“ naznačil Jonáš.

BŘECLAVSKÝ ROZPOČET V ROCE 2024

do rozvojových investic poputuje 594 446 000 korun

radnice počítá s příjmy ve výši 748 156 000 korun

výdaje budou 1 240 328 000 korun

vedení města si hodlá vzít úvěr ve výši 505 000 000 korun

splátky úvěrů vyjdou radnici na 13 590 000 korun

Břeclavští budou hospodařit se schodkovým rozpočtem, ten činí 492 172 000 korun