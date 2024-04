Téměř dvě stě tisíc korun stojí nové oplocení, které tento týden vzniká na hřbitově v Hustopečích. Má být mobilní, aby se při plánovaném rozšíření areálu dalo snadno přesunout. Město věří, že potřebný pozemek pro zvětšení hřbitova získá letos.

Hustopeče věří, že letos získají pozemek pro rozšíření městského hřbitova. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

Deníku to řekl místostarosta Bořivoj Švásta. „Snažíme se o ten pozemek minimálně posledních deset let. Patří státu. Nechtějí nám jej přenechat ani prodat, pouze směnit. Hledáme a vyměřujeme tedy vhodnou možnost. Věříme, že letos to konečně vyjde,“ řekl místostarosta Švásta.

V případě úspěšného rozšíření hřbitova vzniknou desítky nových urnových míst.

Jedné změny se ale areál dočká už teď. Pracovníci tam udělají nové oplocení. Důvodem bylo, že se přes to původní snadno dostávala zvěř. „Množily se nám stížnosti na zničenou zeleň,“ podotkl místostarosta ve vyjádření na městském webu.

Nová varianta je podle něj vysoká skoro dva metry a podhrabat lze jen stěží. Práce mají skončit do tří týdnů.