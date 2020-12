Svůj příběh se šťastným koncem do ankety sami přihlásili. „Do té doby jsme se ankety nikdy neúčastnili. Přivedly nás k tomu až okolnosti zásahu. Nejen, že dopadl dobře, že při něm hrál hlavní roli defibrilátor, ale navíc jsme také pacienta osobně znali,“ zdůvodňuje velitel jednotky Zdeněk Salajka.

O tom, že by mohli uspět, nespekulovali. „Zpočátku bylo jednotek, které se o vítězství ucházely, patnáct. Porota nás následně vybrala mezi pět finalistů. Už to jsme vnímali jako obrovský úspěch. A že jsme vyhráli? To je veliké ocenění naší práce, které se věnujeme dobrovolně ve svém volném čase a nezřídka na úkor rodiny,“ říká zástupce velitele Marek Hunkař

Ten zároveň věří, že vítězství pomůže s propagací defibrilátoru a jeho rozšířením mezi další dobrovolné hasiče. „Na Břeclavsku ho má jen pár sborů, třeba v Lanžhotě či ve Velkých Bílovicích,“ doplňuje Hunkař.

Výjezdů s defibrilátorem ročně napočítají Tvrdoničtí rovnou desítku. „K dispozici ho máme od poloviny roku 2018. „Jeho primární využití nastává ve chvíli, kdy člověk nedýchá a zastaví se mu srdce. Zásah je klasickou laickou první pomocí s masáží srdce, která je podpořená právě o defibrilátor. Jeho obsluha je tak snadná, že ji zvládne i desetileté dítě. Díky defibrilátoru jsme jednoznačně obci prospěšnější,“ vyzdvihuje velitel.

Jedním z důvodů pořízení přístroje k záchraně života byl tragický výjezd. „Tehdy spadl pán do jímky u čistírny odpadních vod. Prováděli jsme u něj nepřímou masáž srdce, on ovšem, bohužel, zemřel. Na základě tohoto zásahu jsme pak zašli za vedením obce s tím, že si myslíme, že je důležité defibrilátor zakoupit, “ vzpomíná Hunkař.