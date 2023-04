Mezi lidmi v Brně se po oznámení rušení poboček zvedla velká vlna nevole. Pět poboček v centru města České pošty se zruší, dvě přesunou. Nejen Brňané si nejvíce oblíbili poštu na Nádražní ulici, pro její zachování hlasovalo celkem jednadvacet procent čtenářů. Ač se zrušení této pobočky netýká, do současné budovy vedle hlavního nádraží se lidé od května už nepodívají. Čeká ji totiž přesun do nedalekého obchodního centra Letmo.

Dopady konce pošty v Brně: problém s parkováním, žena zvažuje invalidní vozík

Méně než procento lidí by si přálo zachovat poštu v Chrlicích, Bosonohách, Jundrově, Ivanovicích, Tuřanech a Černovicích. O žádnou z výše uvedených pošt ale Brňané nepřijdou. V anketě však obyvatelé často hlasovali právě pro ty pobočky, které už v červenci fungovat nebudou. Po pěti procentech podporovatelů získaly pobočky na Kounicové a Údolní, o procento víc lidí by zachránilo poštu v ulici 28. dubna v Bystrci. Na brněnsku se od července zruší také pobočka v ulici Brněnská v Tišnově.

Potíže pro starší

Ze zrušených poboček v Jihomoravském kraji lidé nejvíc nesouhlasí se zánikem pošty na ulici Dukelských bojovníků ve Znojmě. Ta v hlasování získala podporu čtyřiceti sedmi procent hlasujících, tedy necelých šest set hlasů. Po uzavření této pobočky budou mít s větší docházkovou vzdáleností problém především starší obyvatelé. „Když potřebuji, dávám přednost osobní návštěvě pobočky, s internetem to moc neumím. Teď budu muset chodit dál, nohy už ale moc neslouží, a taky jsem zvyklá na obsluhu,” řekla dvaasedmdesátiletá místní obyvatelka Marie Kotlánová.

Velké ohlasy Deník zaznamenal i v anketě v Hodoníně. K té se hojně vyjádřili i lidé na facebookové stránce Hodonínského deníku. Jak v anketě, tak v komentářích na Facebooku nejčastěji zaznívala prosba o zachování pošty na ulici P. Jilemnického v městské části Bažantice, která se však stejně jako pošty na Wilsonově a Brandlově bude rušit. V Hodoníně tak zůstane pobočka pouze jedna, a to na ulici Velkomoravská, která je prioritou pro třiatřicet procent místních. Ta je od pošty v Bažanticích vzdálená necelé dva kilometry. Pěšky lidé cestou na poštu stráví asi půlhodinu. Dvoukilometrovou trasou se projdou také lidé na Vyškovsku, kde se ruší pobočka v ulici Purkyňova.

Reakce na rušení pošt v Hodoníně: Jsme naštvaní, vzkazují oslovení obyvatelé

Ještě o kilometr navíc se za poštovními službami České pošty budou muset vydat lidé z Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. Nejbližší pošta je vzdálená tři kilometry a procházka se tak může protáhnout až na pětačtyřicet minut. Lidé ani radnice města však se zrušením nesouhlasí a udržet službu pošty se pokusí ve spolupráci s místní knihovnou. Vzniknout tak má model Pošta Partner, který lidé znají již z ulice Lidická. „Právě v Charvátské žije spousta důchodců, pro které je komplikované dostat se do města. Chceme, aby i imobilnější obyvatelé měli dostupnost poštovních služeb zachovanou,” uvedla tisková mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

Naopak v Blansku je více než polovina hlasujících pro zachování pobočky na ulici Hybešova, která zrušením ohrožená není. Menší prioritu pro odpovídající měla pobočka v Dvorské ulici, která se zrušení nevyhne. Naopak v Adamově lidé více hlasovali pro zachování rušené pobočky v Družstevní, pobočka v Nádražní by by chyběla pouze šesti procentům, tedy třiadvaceti lidem. “Na druhou poštu ve městě je to daleko, i autobusem je to prostarší a méně pohyblivé lidi výlet prakticky na celé dopoledne,” vypověděla třiasedmdesátiletá Jarmila Pařízková, která minulý pátek z pošty v Družstevní posílala velikonoční přání.

LUCIE BURIANOVÁ

Výsledky ankety “Kterou pobočku by Česká pošta měla rozhodně zachovat?”

(k 6. dubnu 2023, v 10:30)

Blansko - Celkem 371 hlasů

Blansko, Hybešova - 51 procent

Blansko, Dvorská - 30 procent (má být zrušena)

Adamov, Nádražní - 6 procent

Adamov, Družstevní - 14 procent (má být zrušena)

Břeclav - Celkem 356 hlasů

Břeclav, Břetislavova - 33 procent

Břeclav, Lednická - 22 procent (má být zrušena)

Břeclav, U Tržiště - 19 procent (má být zrušena)

Břeclav, Osvobození - 14 procent

Břeclav, Lidická - 12 procent

Hodonín - Celkem 819 hlasů

Hodonín, Velkomoravská - 33 procent

Hodonín, Brandlova - 19 procent (má být zrušena)

Hodonín, Jilemnického - 42 procent (má být zrušena)

Hodonín, Wilsonova - 5 procent (má být zrušena)

Vyškov - Celkem 486 hlasů

Vyškov, Dvořákova - 37 procent

Vyškov, náměstí Svobody - 21 procent

Vyškov, Purkyňova - 42 procent (má být zrušena)

Znojmo - Celkem 1246 hlasů

Znojmo, Horní náměstí - 8 procent

Znojmo, Milady Horákové - 17 procent

Znojmo, Pražská - 20 procent (má být zrušena)

Znojmo, Poštovní - 8 procent

Znojmo, Dukelských bojovníků - 47 procent (má být zrušena)

Brno - Celkem 1499 hlasů

Brno střed - Nádražní - 21 procent

Brno střed, Orlí - 4 procenta

Brno střed, Mečová - 2 procenta (má být zrušena)

Brno střed, Kounicova - 5 procent (má být zrušena)

Brno střed, Heršpická - 1 procento

Brno střed, Křížová - 5 procent (má být zrušena)

Brno střed, Údolní - 2 procenta (má být zrušena)

Brno střed, Renneská třída - 1 procento

Brno střed, Příkop - 2 procenta (má být zrušena)

Brno sever, Zemědělská - 1 procento

Brno sever, Haškova - 2 procenta

Brno sever, Zeiberlichova - 2 procenta (má být zrušena)

Brno sever, Dukelská třída - 3 procenta (má být zrušena)

Brno Královo Pole, Hrnčířská - 4 procenta (má být zrušena)

Brno Královo Pole, Mojmírovo náměstí - 2 procenta

Brno Židenice, Kamenačky - 4 procenta (má být zrušena)

Brno Židenice, Rokycanova - 1 procento

Brno jih, Svatopeterská -1 procento

Brno jih, Sokolova - 2 procenta (má být zrušena)

Brno Bystrc, náměstí 28. dubna - 6 procent (má být zrušena)

Brno Bystrc, Kubíčkova - 3 procenta

Brno Žabovřesky, náměstí Svobody - 2 procenta

Brno Černovice, Spáčilova - méně než 1 procento

Brno Tuřany, Tuřanské Náměstí - méně než 1 procento

Brno Řečkovice, Kolaříkova - 3 procenta

Brno Obřany a Maloměřice, Fryčajova - 1 procento

Brno Kohoutovice, Libušina třída - 1 procento

Brno Komín, Hlavní - 1 procento

Brno Starý Lískovec, U pošty - 2 procenta

Brno Ivanovice, Mácova - méně než 1 procento

Brno Slatina, Přemyslovo náměstí - 1 procento

Brno Líšeň, Vlkova - 3 procenta

Brno Vinohrady, Pálavské náměstí

Brno Bohunice, Dlouhá - 2 procenta

Brno Nový Lískovec, Kamínky - 1 procento

Brno Jundrov, Veslařská - méně než 1 procento

Brno Žebětín, Helenčina - 1 procento

Brno Bosonohy, Vzhledná - méně než 1 procento

Brno Chrlice, Chrlické náměstí - méně než 1 procento

Brno Líšeň, Ondráčkova - 3 procenta (má být zrušena)