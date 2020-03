Hrajeme, ozývá se z divadel a ochotnických divadelních spolků na Břeclavsku. Informoval o tom jak Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic, tak i břeclavský divadelní soubor Břetislav. Jedním dechem však obojí dodávají, že poníží kapacity sálů. Naopak v Aqualandu Moravia se rozhodli, že od pátku zavřou.

Aquapark Aqualand Moravia. Ilustrační foto. | Foto: archiv Aqualandu Moravia

Aqualand Moravia od pátku zavírá, přestože se ho netýká nařízení vlády. Potvrdila to mluvčí aquaparku Karolína Křenková. „Situaci vnímáme jako závažnou a aktuálně je potřeba omezit šíření koronaviru. Nechceme nic riskovat. Proto jsme se po interním jednání rozhodli zavřít i přes to, že nám to úřady nenařizují,“ konstatuje ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.