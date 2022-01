„S udržováním pořádku máme skutečně velký problém. Především pak v okolí večerek a v parcích. Věnujeme se tomu snad na každém jednání zastupitelstva. Dostávám stížnosti na chování některých našich obyvatel, ale i lidí z ubytovny v bývalém Tylexu a lidí bez domova obývajících statek v ulici Za Drahou,“ potvrdil starosta Martin Důbrava.

Místní, které oslovil Deník Rovnost, se shodli, že pocit bezpečí ve městě poklesl. „Opravdu je to hrozné. Většinou jsou opilí, hulákají na děti, ale i na dospělé. Člověk se pak docela bojí. Nedávno se i porvali. Ani si netroufám nechat jít dítě samotné domů ze školy,“ svěřila se například Petra Vajbarová. Podle ní jsou nyní opilí lidé agresivnější a dělají více nepořádku.

Podobně mluvila rovněž učitelka Kristýna Řezáčová. „Všímám si potíží hlavně kolem večerky a obou prodejen Jednoty. Jsem obezřetnější jako matka i jako učitelka. Ve škole si pořád s dětmi opakujeme, že nesmějí s nikým cizím mluvit. Dbáme na to, aby věděli, co je bezpečné a co ne,“ sdělila.

Nezastírá, že má obavy ve chvíli, kdy se dcera vrací sama z hodiny klavíru. „Možná to není jen Podivínem, ale celkově dobou, ve které žijeme. Já jsem už v první třídě chodívala sama pro bráchu do školy přes celý Podivín. Dceru bych teď sama nepustila ani přes dvě ulice,“ zamyslela se.

Podivínští několikrát jednali jak se zástupci bezpečnostních agentur, tak i s vedením Břeclavi. Dohoda nakonec zní, že strážníci ve městě stráví 160 hodin měsíčně. Dosud to bylo 24.

Mluvčí městské policie Lenka Rigó potvrdila to, co zní z podivínské radnice. Kromě dopravních přestupků jejich pozornost poutají zejména problémy způsobené bezdomovci v parku i u obchodů. „Tohle tam teď řešíme nejčastěji,“ uvedla.

Pomoci má také kamerový systém. Fungovat může ještě letos. Vedení Podivína momentálně ladí například dohody s majiteli pozemků, přes které povedou kabely.

„Věřím, že brzy získáme stavební povolení na část kamerových bodů, které budou monitorovat hlavní křižovatky. Tedy u vlakového nádraží, u Tyršova sadu, u svaté Anny a také na náměstí, kde by se měly nacházet body dva,“ vyjmenoval starosta Důbrava. V budoucnu má být vyšší dohled rovněž na okrajích města.