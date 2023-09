Rybníky v Hustopečích jsou bez vody, pramen střeží Fiškin. Pomohli mu nadšenci

Jen málo rybníků plných vody se na Břeclavsku může pochlubit vlastním vodníkem, který by na ně dohlížel. V Hustopečích je to zcela opačně. Rybníky bez vody tam hlídá dřevěný vodník Fiškin. A protože u břehu posedává zamyšlený s fajfkou už zhruba čtrnáct let, čas a vliv počasí je na něm více než znát.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na hustopečské rybníky roky dohlíží dřevěná socha vodníka Fiškina. | Foto: se svolením města Hustopeče