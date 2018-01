Ryby chytám na čudla prut, vypráví modelka Bučková

Břeclav, Strážnice /ROZHOVOR/ – Před deseti lety před očima národa plakala dojetím s korunkou pro nejkrásnější dívku. Česká Miss 2008 Eliška Bučková nedávno přijela za rybáři do Břeclavi. Na Carp show Moravia rodačka ze Strážnice zastoupila svého přítele, světově známého rybáře Jakuba Vágnera, a zavzpomínala na zážitky při expedicích v Amazonii a Mongolsku. „S arachnofobií jsem jela do světa tarantulí. V Amazonii jsme protrpěla i tropickou horečku denge. Ale ta příroda a svoboda mi vše vynahradily,“ tvrdí osmadvacetiletá kráska. V rozhovoru pro Nový život vypráví, jak jí ryby a rybář změnili život.

Měla jste o Vánocích kapra na talíři?

Svátky vždy trávím s rodinou ve Strážnici a nedokážu si představit, že bychom měli na štědrovečerní večeři něco jiného. Přes rok bych si ale kapra nedala.

Ptám se proto, že jste přijela za kapraři do Břeclavi. Váš přítel, rybář Jakub Vágner vás s sebou bere i na exotické výpravy za velkými rybami. U modelek bych předpokládal, že ryby budou mít spíš na svém jídelníčku, než že je samy budou chytat…

Dost lidí si klepalo na čelo, když jsem se rozhodla vyrazit na ty expedice. Kuba mi ale ukázal svět z jiného pohledu. Na první pohled jsme možná pro někoho rozdílní, my se ale naopak v zásadních věcech shodneme a funguje nám to.

Už jste rybaření propadla?

Baví mě to. Ještě ale nejsem ve fázi, abych chodila na ryby třeba i za špatného počasí. V tomto rybáře obdivuji.

Takže jen bez pláštěnky…

Abych si vzala do ruky prut, musí být venku aspoň pětadvacet stupňů nad nulou. Jsem ještě pořád zimomřivá. (smích)

Četl jsem, že na expedici v Mongolsku byly podmínky dost kruté. Na některých fotkách jste vypadala zničeně.

Bylo to totální zoufalství, sáhla jsem si na dno. Překvapily mě neuvěřitelné teplotní rozdíly. První tři dny byly v pohodě, pak jsem se probudila a ochladilo se o nějakých čtyřicet stupňů na skoro minus dvacet… Žádná civilizace, žádný signál. Chce se vám to vzdát, ale víte, že musíte vydržet.

Takže jste se kousla a obtíže překonala.

Ve finále jsem si řekla, proč znepříjemňovat expedici sobě a ostatním. Začala jsem se na to dívat Kubovýma očima. Chce to trpělivost.

A jaké bylo přímo rybaření v mongolských vodách? Vytáhla jste nějaký kapitální kus?

Jeli jsme na tajmeny (největší lososovitá ryba světa – pozn. redakce). Dva jsem vytáhla. Ale trofejní kousky jsem nechala na Kubu. Já jsem si většinou vzala svůj „čudla“ prut, na který chytám nejraději, a šla jsem na lenoky, které jsme pak i jedli.

Byla jste někdy na rybách i na Hodonínsku?

My jsme nikdy nebyli rybářská rodina. Jsme spíš hudebně založení. Na ryby chodil můj bývalý přítel Vašek Noid Bárta, toho jsem ale spíš doprovázela k vodě, než že bych sama chytala. To až teď s Kubou.

Tvrdíte o sobě, že jste holka z vesnice. Přitom jste bývalá královna krásy se vším, co k tomu patří, součást českých vod showbyznysu. Jak moc se ve vás tyto dva světy střetávají?

Na tu „holku z vesnice“ mi vždycky mamka říkala: Vždyť jsi ze Strážnice – to není vesnice, ale město! (smích) No, když jsem vyhrála Českou Miss před deseti lety, stala jsem se ze dne na den známou v podstatě v celé republice. V osmnácti letech se z toho trochu zblázníte. Každý vám pochlebuje, ze začátku máte nos nahoru. Ale život vás srovná. Prožijete nějaké pády, tím se formujete. Teď po deseti letech jsem spokojená. Pendluju mezi Prahou a domkem u jezera na venkově v Katlově. To mi vyhovuje.

Takže život ve velkém městě už vás nenaplňuje?

Vždycky jsem si myslela, že jsem městský typ. Miluju společnost a jsem ráda středem pozornosti. Dneska si už ale víc vážím volného času a klidu.

Už jsme to zmínili, od vašeho titulu České Miss je to letos deset let. Vzpomínám si, že Strážnici se tehdy přezdívalo město krásek, protože rok před vámi korunku získala Lucie Hadašová, také rodačka. Od té doby ale region na titul čeká marně. Byla to tehdy fakt náhoda?

Po mé výhře jsme si dělali legraci, že náš pan starosta Strážnice je hodně bohatý (smích). Upřímně, v porotě soutěže Česká Miss jsem pak byla několikrát a moc holek z jižní Moravy nepřišlo ani na casting. V poslední době se jim nedivím. Myslím, že úroveň této soutěže klesla. Je to škoda.

Čím si to vysvětlujete?

Těžko říct. Je i jiná doba. Sociální sítě byly před deseti lety v plenkách, možná jsme my i celý ten kolotoč okolo miss byli pro lidi přitažlivější než dnes. Zdá se mi, že soutěže krásy ani ty pěvecké už nejsou tak populární. Do popředí zájmu mladých lidí se dostaly osobnosti z internetu a sociálních sítí, jako youtubeři.



Sama říkáte, že k modelingu si už jen odskakujete. Přesto, něco jste zažila. Co byste poradila dívkám, které touží stát se modelkami?

Ať neblbnou s přehnanými dietami, zdraví za to nestojí. Měly by si taky dobře rozmyslet, jestli chtějí dělat modeling na profesionální úrovni. V takovém případě musí vyjet do zahraničí. Je to pak většinou na úkor osobního života. Záleží, jaké mají priority.

Jaké jsou teď ty vaše?

Mít rodinu a šťastný fungující vztah.

Kde čerpá energii a kde odpočívá

Oblíbený způsob odpočinku: domácí práce

Oblíbený podnik: nejraději jsem doma za pecí, tedy za barovým pultem

Oblíbená trasa procházky: Katlov, kolem jezera