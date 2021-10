V Lednické ulici v břeclavské místní části Charvátská Nová Ves přibude radar. Důvod? Vysoká rychlost, kterou řidiči ve směru od Lednice do města vjíždějí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Čísla, která vyplývají ze statistik městské policie, jsou alarmující. Strážníci sledovali v období od poloviny listopadu do konce září 2021 dva vjezdy do Břeclavi. A to právě z Lednické ulice v Charvátské Nové Vsi a z Bratislavské ve Staré Břeclavi. Zajímalo je množství aut, které do města vjedou, a také to, jak rychle. Z obou směrů vjelo do města 4 783 143 aut. Více jak sedmačtyřicet procent z nich pak rychlostí převyšující pětapadesát kilometrů v hodině.