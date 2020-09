Jen v daný čas a pod dohledem. Rázně se břeclavská radnice rozhodla vyřešit problém s ukládáním nevhodného odpadu do popelnic určených na biologický odpad.

Popelnice na bioodpad. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Lidem v místních částech Stará Břeclav a Charvátská Nová Ves budou nově velkoobjemové kontejnery k dispozici každý pátek od poledního do šesti hodin večer. A dohlížet na jejich plnění bude obsluha. „Rozhodli jsme se tak proto, že lidé nerespektují, na co jsou které kontejnery vlastně určené. Házejí do nich zkrátka vše, co jim přijde pod ruku,“ zdůvodnil místostarosta města Jakub Matuška.