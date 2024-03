Stále častěji je na Pálavě k vidění šakal obecný, který se do Česka dostává z Balkánu. Zatím není zřejmé, kolik těchto šelem v lokalitě je, jde o náhodná pozorování. Řekl to zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Pavel Dedek.

Šakal je na Pálavě k vidění stále častěji. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

První pozorování šakala z Pálavy je podle zoologa z roku 2004. „V posledních letech jsou pozorování častější. Kolik jich na Pálavě žije, nevíme, údaje jsou zatím roztříštěné. Bohužel je to zvíře žijící docela skrytě a údaje o jeho výskytu jsou zatím sporadické, omezené na náhodná pozorování," uvedl Dedek.

Doplnil, že zatím jde hlavně o údaje náhodných pozorovatelů, často řidičů, kteří v noci zaregistrují na silnici „divnou lišku". Rozeznat se dá šakal ale i podle stop. Typická jsou srostlá bříška předních prstů. Charakteristické je i jejich vytí.

Šakal je šelma menší než vlk, velikostí je blíže lišce. Podle zoologa nemá důvod útočit na člověka a lidem se, stejně jako liška, vyhýbá.

„Vzhledem ke skrytému způsobu života je setkání se šakalem spíš raritou, zajímavým zážitkem. Pokud budete mít to štěstí a setkáte se s šakalem, včetně jedinců například sražených autem, prosíme, zdokumentujte to fotkou a dejte nám vědět," vyzval zoolog. Uveden by mělo být i údaj kdy a kde se to stalo.

