Jahodová pole, která obhospodařuje zhruba na deseti hektarech plochy, je připravený ochránit speciálním mlžným dělem. V pohotovosti ho chce mít minimálně do čtvrtka, kdy by teploty na Břeclavsku měly nad ránem klesnout nejníže.

„Dělo pracuje na principu tryskového motoru. Drobné kapky vody zahříváním přetvoří na plynné skupenství do podoby mlhy. Dělo se mu říká proto, že mlhu prakticky vystřelí. Dojde k několika explozím za sekundu. Mlha pak působí jako taková bariéra, přes kterou mrazík neprojde a odrazí se. Zem navíc vyzařuje teplo, takže by mělo dojít k udržení teploty nad bodem mrazu,“ popsal redaktorce Deníku Jakubčík.

Mlžné dělo, které se podle jeho slov už desítky let využívá třeba ve fóliovnících k dýmení, sám vlastní zhruba šest let. Dosud jej však využívat nemusel. „Jeden rok nám jahody zmrzly. Dělo jsme sice měli připravené, ale nepoužili jsme ho. To proto, že v noci foukal silný vítr, takže by to bylo bez efektu,“ vzpomněl Jakubčík.



Kromě speciálního mlžného děla spoléhají v Šakvicích také na odolnost jahodových keřů. „Kupříkladu včera jsem jim dával ochranu obsahující výtažky z mořské houby. Ta by měla mít vliv na zlepšení odolnosti rostlin. Tak uvidíme. Zatím to ale s porosty vypadá dobře. Při ošetření jsem je prohlížel a neviděl jsem jediný poškozený plod. I dnes ráno, kdy byly teploty kolem nuly, to vypadalo dobře,“ podotkl v úterý dopoledne pěstitel.

Přestože v Šakvicích v klidu rozhodně nejsou a vývoje počasí se obávají, jahodové keře zatím jeho hrátkám odolávají. A vypadá to, že by i úroda mohla být opravdu slušná. „Některé odrůdy jahod právě kvetou, jiné kvést teprve začínají. A část je již odkvetlých. Místy jsou dokonce vidět už i malé plůdky. Předpokládám proto, že i kdyby nějaké mrazíky přišly, tyto jahůdky už je přežijí. Nejnáchylnější je zkrátka květ,“ zmínil Jakubčík.

Letošní uspíšená příroda se odrazí i v zahájení jahodové sezony. Samosběry, kterými jsou v Šakvicích proslulí daleko za hranicemi kraje, tak podle všeho odstartují už v květnu. „Loni jsme začínali se sběhem s prvními červnovými dny. Letos to bude už po dvacátém květnu,“ překvapil pěstitel.

Kvalita plodů by měla být více než dobrá. Na množství by jich však mohlo být méně. „Samozřejmě, že měly vyšší teploty poměrně brzo na jaře na jahody velký vliv. Každá odrůda potřebuje totiž určité stupně zimy. Pokud je nemá, pak nebude mít nasazeno na plnou úrodu. Letos můžeme předpokládat, že odrůdy, které potřebují větší počet studených dnů nebo hodin, nebudou dávat takové množství jahod. Jahody budou ale zato třeba větší,“ poznamenal Jakubčík.

Dodal, že jen slunečné dny a teplo nejsou zárukou velkého množství sladkých červených plodů. „Tento rok očekáváme, že bychom na deseti hektarech mohli mít takovou úrodu, jako kdybychom jich měli jen šest. Porosty jsou totiž nevyrovnané. Loni je zasáhlo houbové onemocnění jahod,“ uzavřel šakvický pěstitel.