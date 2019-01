Šakvice téměř přestaly žít. Teď jsou Vesnicí roku

Šakvice – Skončili tady hody, nekonaly se žádné akce. Dědina jako by přestala žít. Teď lidé pomalu neví, na kterou akci mají zajít dřív. Právě tak se podle starosty Šakvic Drahomíry Dirgasové změnily za pár let poměry v obci, která se stala Vesnicí roku 2013 Jihomoravského kraje. Díky aktivním mladým lidem, kteří těm starším ukázali, že to jde.

Tradiční krojované hody a košty vína patří ke společenskému životu v Šakvicích. Akce často organizuje mládež. I proto obec získala titul Vesnice roku 2013. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

„Před pár lety si každý jenom stěžoval, že v Šakvicích nic není. Než mladí pochopili, že je potřeba začít něco dělat, a ne si jenom stěžovat," ohlížela se Dirgasová. Důležitou roli v návratu pestrého kulturního i společenského života do obce s 1357 obyvateli sehrál Hanýsek. „Tento dětský soubor založila před deseti lety Ivana Holásková. A začala v něm předávat lásku k folkloru. Z malých Hanýsků vyrostli velcí, kteří se pustili do pořádání akcí. A přitáhli k sobě další mladé, kteří mají zájem pro obec něco udělat," popisovala zlom v životě obce starostka. Hody a hodky, košt mladých vín a pomazánek, ostatková zábava, krojovaný ples nebo putování po otevřených sklepech Z ďůrky do ďůrky. To jsou jen některé z akcí, které se v současnosti v Šakvicích konají. „Když nám bylo patnáct šestnáct let, začali jsme s Hanýskem jezdit po plesech a hodech. V Šakvicích byla jen krojová zábava, což nás mrzelo. Proto jsme začali přemýšlet o dalších akcích. Na podzim jsme zkusili kácení máje a pak postupně přibývaly další," přiblížil předseda občanského sdružení Akce v Šakvicích Vít Nevěděl. Napodobí Bořetice? Zdravé jádro sdružení dnes tvoří dvanáct nadšenců od šestnácti do čtyřiadvaceti let. „Není to ale jenom o nás, pomáhají i ostatní. Bez nich by to nešlo," skromně podotkl jednadvacetiletý student. Těší ho zejména kladné ohlasy obyvatel. „Lidé jsou rádi, že se něco děje. Třeba teď mnozí využili příležitosti a podívali se do sklepů, ve kterých mnohdy nikdy nebyli," všiml si Nevěděl. O pozvednutí obce se podle starostky zasloužila také škola, klub maminek a sokol. I v nich převažují mladí lidé. „Většinu akcí dělají dohromady. Třeba sportovní den, den dětí nebo pálení čarodějnic" potvrdila starostka. Cenu pro jihomoravskou Vesnici roku 2013 převezme sedmnáctého srpna. „Co se týká celostátního kola, budu se radši držet při zemi. Nechám se překvapit," nepřipouští si Dirgasová myšlenky na celorepublikové prvenství. Titulem Vesnice roku se mohou z břeclavského okresu pyšnit zatím jen Bořetice, které vyhrály v roce 2005. Kobylí triumfovalo o rok později v jihomoravském ko­le. Šakvice se do soutěže přihlásily podruhé. Před pěti lety skončily bez vavřínu. A co Hanýsek? „Teď máme přes čtyřicet členů, což je oproti začátkům dvojnásobek. Pustili jsme se do toho s vervou. Začali jsme dělat dětské hody, přehlídku souborů nebo vánoční koncert. Samozřejmě nás těší, že v organizování akcí pokračují i naši bývalí členové," neskrývala radost jedna ze dvou vedoucích Petra Osičková.

Autor: Michal Šupálek